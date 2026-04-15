北北基桃秀政績酸中央 北市綠議員：割稻尾不知感恩還製造對立

減碳大聯盟頒獎記者會，基北北桃4市正副首長攜手秀政績。（記者董冠怡攝）

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓今天在「減碳大聯盟」頒獎記者會上，藉由分享城市經驗宣傳政績，例如垃圾費隨袋徵收、「基北北桃都會通」推行帶動地方運輸大幅成長，並酸中央不做地方先做。

民進黨籍台北市議員簡舒培批評，台北市垃圾費隨袋徵收是前市長陳水扁任內所推，現任「割稻尾」還去砲打中央，製造對立；同黨籍市議員何孟樺也說，4市首長明明站在中央的肩膀，卻只看到自身鼻尖的螞蟻。國民黨籍議員張斯綱則緩頰，中央可以提供更多協助，讓地方做事更方便。

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簡舒培受訪時開宗明義直言，「實在看不懂這樣子酸到底什麼意義？」垃圾費隨袋徵收是在陳水扁任內推行，當時被臭罵成那樣，與其把前任做的事情拿來當作自己的功勞，蔣不如好好盤點一下上任後，到底做了哪些節能減碳的事。每一任市長都有功勞，但是不要「割稻尾」割得這麼粗魯，不僅沒有感謝前朝還在罵中央，這樣就會想出好點子、做得比較好嗎？是否沒有施政亮點，只能用罵中央來賺聲量，製造對立、操作仇恨帶動外溢效應，對城市並無幫助。

何孟樺提到，TPASS本來就是中央政策，各地都有，相關票價優惠也始終仰賴中央補助。謝國樑標榜的電動公車更是中央補助產物，「不知為何4市首長站在中央的肩膀上，卻只看到自己鼻尖上的螞蟻？」蔣市長高談人本交通政績，但是大安區安居街得透過中央街道醫生計畫，才有機會催生人行道。而在全國交通事故與死傷普遍下降的情況下，雙北去年交通事故與死傷卻是不降反升。

她進一步指出，蔣萬安曾以深蹲免費搭公車展示推動淨零碳排的決心，然實際減碳成果始終不及目標值，2024年減碳量連20%都達不到、2025年減碳25%的舊目標已注定跳票，北市居民受高溫危害日深，首長卻還有臉宣傳「減碳成績」，不只是報喜不報憂，更是把喪事當喜事辦。

張斯綱則說，基北北桃合作許久、已形成區域聯合治理的運作模式，4市治理領頭羊，逐步從第二任即將結束的新北市長侯友宜，轉移至將尋求連任的蔣萬安。現行電動充電站的建築法規各地做法不一，建議中央可以加強提供協助，持續補助購置電動公車、設置電動充電樁等，讓地方更方便做事。

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