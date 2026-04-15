黃捷鬆口選民進黨高市黨部主委 國民黨開酸

黃捷表示確實有考慮選民進黨高市黨部主委。（圖擷自黃捷臉書）

民進黨高雄市黨部現任主委黃文益不尋求連任，市長陳其邁屬意由立委黃捷接棒，黃捷今（15日）也鬆口「確實有這樣的考慮」；對此，國民黨高雄市黨部發言人張永杰酸說，黃捷於市長提名初選大力相挺邱議瑩，結果不如預期，未來如何心甘情願為心目中不是第一名的人輔選？

黃捷今（15日）受訪證實確實有考慮選民進黨高市黨部主委；她說，各派系的前輩也都有去拜訪，下禮拜就是民進黨高雄市黨部的登記，有正式確定的話，「我就會出現在黨部的門口」。

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對於黃捷有意參選民進黨市黨部主委，是否會衝擊藍營年底選情？對此，國民黨高雄市黨部發言人張永杰表示，針對民進黨的黨內自家選舉事務，市黨部不予評論。

至於是否衝擊年底選舉？張永杰指出，高雄市民在乎的是誰能為高雄帶來更好的發展與進步，無論市長或議員都應該以民為本、為民喉舌，而黃捷委員過去的爭議行徑，市民皆有目共睹，「若她接任主委，是否會讓高雄整體的選風與發展也陷入荒腔走板？這點比較讓人質疑」。

張永杰強調，無論民進黨如何變化，國民黨與柯志恩主委都會按照自己的步調繼續前進，除了剛辦完的政見發表會，柯志恩委也馬不停蹄走訪基層，爭取市民認同。

張永杰也酸說，黃捷若真當上主委，首要面對的恐怕是如何調適心態的問題，畢竟先前民進黨市長初選中，她曾大力相挺邱議瑩委員，最終結果卻不如預期，未來該如何心甘情願地為心目中不是第一名的人輔選？這恐怕才是她眼前最該苦惱的課題。

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