木可的錢給兒子買股票？陳佩琪這樣解釋 他秒抓包不合理處！

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

柯案完整判決書揭露，前民眾黨主席柯文哲將木可的錢挪為己用，木可帳戶轉了450萬到柯個人帳戶，柯妻陳佩琪再將其中244萬轉匯給兒子買股票。陳佩琪今（14日）公開柯文哲當台北市長期間，夫妻2人每年收入申報，聲稱自己每年都有轉錢給小孩的「慣例」，檢方沒有必要拿這件事來黑他們。不過粉專「孟買春秋」馬上從陳佩琪的辯詞中發現「不合理之處」！

陳佩琪今天在臉書列出柯文哲當上台北市長後，從2015年算起至2023年夫妻倆申報的收入總額，宣稱他們在監察院的財產申報上這麼多年來「不增反減」，「想也知道」錢都去小孩那那裡，檢方扣走他們這麼多存摺，他們有沒有如同往常做贈與的動作，應該都看得很清楚。她重申，每年年初轉錢給小孩是她的慣例，「只是早先是100萬贈與額，不知哪年才改成244萬的，我都有照規定走啊！」

請繼續往下閱讀...

至於為何轉錢給小孩的帳戶和木可匯450萬給柯文哲的帳戶是同一個？陳佩琪反過來質問，「我們夫妻會沒有244萬元贈與給小孩？你們認為『木可貪汙款』入一銀， 所以我用一銀網銀做贈與就是『侵占貪汙款』？ 我們司法的水準是如此認定的？ 」

她繼續說道：「我說過先生唯一有網銀的只有一銀，2018年借2000萬打選戰，就在一銀開設網銀、設定許多和幕僚間薪資的約定轉帳帳號，後來也設了和小孩的互轉帳號，所以我不用去銀行，就能每年年初轉帳贈與小孩錢，且可以留下明確記錄給國稅局。至於先生也常用的台大合庫銀行，因是40年前先生在台大當實習醫師時開的，後來也都沒時間再去加開網銀，但退休金和月退都在這本帳戶裡，我們夫妻工作35年，會沒有244萬贈與小孩？就用有網銀的一銀做理財贈與動作，和肖像權、授權金入帳是同一個帳戶，這樣也要黑？是想做不當連結吧？」

對此，孟買春秋指出，陳佩琪一直強調柯文哲只有2018年開戶的一銀有網銀功能，在那個帳戶網路轉帳很正常，「夫妻倆工作35年當然有錢，不過不是在一銀，那個帳戶2018才開的，而且是貪污犯（柯文哲）的不是龜魚（陳佩琪）的，沒有薪資入帳。就算夫妻賺的錢一定要從一銀轉帳給小孩好了，那要先把錢從別的金融機構領出來，再去臨櫃存進貪污犯的一銀帳戶，才能從一銀網路轉帳。可是直接去薪水入帳的銀行轉給小孩就好了，何必多一道手續？為了使用一銀的網銀功能嗎？我知道跟龜魚認真就輸了，不過一看就不合理啊！」

相關新聞請見：244萬給兒子買股票惹議 陳佩琪曬夫妻9年總收入：按慣例贈與也黑？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法