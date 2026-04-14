出席不動產仲介公會大會 李四川被讚是真正做事的人

國民黨新北市長參選人李四川（左三）出席新北市不動產仲介經紀商業同業公會活動，與業界互動熱烈。（李四川競總提供）

國民黨新北市長參選人李四川14日晚間出席新北市不動產仲介經紀商業同業公會，公會榮譽理事長林正雄推崇李四川擔任行政院秘書長期間，多次召集跨部會議處理與不動產相關的重要政策議題，拯救許多從業人員生計，是真正認真做事的人。

李四川表示，不動產仲介業不僅是房屋買賣的橋樑，更是在每一個家庭築夢過程中扮演關鍵角色。外界常認為仲介的工作在於協助議價、促成交易，但更重要的是在買賣雙方之間建立信任關係與展現專業。

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李四川表示，對許多市民而言，擁有一個溫暖的家是人生的重要目標，不動產仲介正是在這條路上提供專業協助的重要推手，幫助民眾找到理想居所，實現安居樂業的願景。

李四川提到，公會也長期投入各項公益活動，包括捐血行動、關懷弱勢族群等，為社會注入正向能量，當選以後，也將攜手各界公會關注社會需求，為新北市打造更宜居、溫暖的生活環境而努力。

國民黨新北市長參選人李四川出席新北市不動產仲介經紀商業同業公會活動，與業界互動熱烈。（李四川競總提供）

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