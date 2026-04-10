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    首頁 > 政治

    如何證明「九二共識」歷久彌新？鄭麗文：我和習近平成功的會面

    2026/04/10 23:16 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後舉行中外記者會，被問及日前「九二共識仍然歷久彌新」的說法。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後舉行中外記者會，被問及日前「九二共識仍然歷久彌新」的說法。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後舉行中外記者會，被問及日前「九二共識仍然歷久彌新」的說法，要如何證明九二共識不是票房毒藥？鄭麗文說，她與中共中央總書記習近平成功的會面，證實了「兩岸交流對話唯一的政治基礎就是堅持九二共識、反對台獨」。

    媒體提問，九二共識、一個中國原則一直都是國共兩黨的共同政治基礎，但多數年輕人都對此表示感到無感。國民黨要怎樣向年輕人證明，或是說服黨內的同志，九二共識仍然歷久彌新、不是票房毒藥？

    鄭麗文表示，習近平提到，當時的辜汪會談把九二共識的內容說得非常清楚，除非心中很陰暗、特別的裝糊塗，否則不應該不會知道九二共識真正的內容是什麼。所以不需要惡意地去扭曲，更不應該惡意地去破壞兩岸關係的和解、和平的發展。

    鄭麗文強調，今天成功的會面證實了過去這幾個月她跟大家所說的，「兩岸交流對話唯一的政治基礎就是堅持九二共識、反對台獨」，但我們當然要與時俱進地透過不同的語言，或是與當下契合的表述方式，讓每一代的年輕人都了解在一個階段，我們面臨的是一個什麼樣的挑戰，如何透過九二共識跟反對台獨來避免戰爭、避免悲劇，攜手締造和平，在和平的基礎上謀取人民最大的福祉。

    鄭麗文說，她相信這應該是任何一個正常的人所共同的期待跟願望，「除非你是惡意有心地想要破壞和平，除非你有個人特別的企圖」，不惜以兩岸發生戰爭、台灣人民的生命財產作為代價，那這是我們反對的，要制止、避免的。

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