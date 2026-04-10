諷頻出新政像「開盲盒」 陳賢蔚備驚喜箱給蔣萬安摸彩

台北市長蔣萬安（右）10日前往市議會進行施政報告並備詢，民進黨議員陳賢蔚（左）質詢時，要求蔣萬安抽出「市政驚喜箱」。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安自今年1月6日起陸續宣布「營養午餐免費」、「無菸城市」、「育兒減少工時」、「加碼友善托育補助」及「租屋租金加碼補助」等5項利多政策，民進黨籍台北市議員陳賢蔚今（10）在議會質詢表示，初估經費從550萬起至9.53億不等，耗費相當高的預算，卻像摸彩、開盲盒，「等市長宣布了才知道」；蔣萬安則說，局處內部都有討論，營養午餐也跟議會討論好幾個會期了。

陳賢蔚說，「營養午餐免費」政策在不到一個月前，蔣萬安及教育局局長面對議會質詢還表示，預算超過20億需要審慎評估。「加碼友善托育補助」及「租屋租金加碼補助」政策，在市府送給議會的施政報告中隻字未提，是因為倉促上路，局處來不及寫入施政報告中嗎？

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陳賢蔚還說，蔣萬安施政像摸彩、開盲盒，「等市長宣布了才知道」；所以他準備了一個「台北驚喜箱」，有他想要的5個許願：營養午餐讓我規劃菜單、25歲青年保證入住幸福住宅且租金打2折、敬老卡1688可以買日用品、普發現金兩萬元，請蔣萬安摸彩，蔣萬安也配合的摸出敬老卡及幸福宅，笑稱會研議，盤點相關經費。

陳賢蔚最後說，市府推行重大政策應該循正常及完備程序進行，加強徵詢專業團體意見、凝聚社會共識、與議會充分溝通及恪守財政紀律，才能確保市政可以執行順利，達到事半功倍的效果，真正提供廣大市民最專業的服務。

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