鄭習會「大禮包」? 陸委會示警：養套殺隨時可能中斷

針對「鄭習會」，陸委會10日舉行記者會，陸委會主委邱垂正發表聲明回應。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文將於12日結束在中國行程，陸委會主委邱垂正今晚在記者會指出，鄭麗文返台前夕，可能會有中共的惠台措施，或所謂的「大禮包」，除了農漁產品等的零關稅外，也可能進一步對中客來台觀光持續加碼。

陸委會副主委梁文傑表示，2005年「連胡會」之後，中國隨即宣布34項農漁產品免關稅的措施，後來又因為政治理由全部斷掉，在一來一往的折騰之中，台灣的農漁民花了多心血，投資種植鳳梨釋迦或養石斑魚等，卻慘遭「養套殺」，隨時可能中斷。

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梁文傑強調，從政府立場來說，不希望再重複這樣的過程，也會在政策上鼓勵農漁民不要落入陷阱之中，當然，還是會有一些產業，覺得追求眼前的利益比較快，「以後斷掉就斷掉再說」；但還是要提醒，有時投資下去，犧牲可能很大，不要投資在隨時可能中斷的事業上面。

邱垂正指出，鄭麗文返台前夕，可能會有中共惠台措施，或是所謂的「大禮包」，除了剛剛提到的農漁產品零關稅外，也可能進一步對中國居民赴台旅遊、中客來台觀光持續加碼。

邱垂正表示，2005至今已20年，當初所倡議的觀光客來台又收回去，我方希望能坐在「小兩會」進行商談，重啟健康有序的兩岸觀光交流，但對岸完全是用統戰思維在操作，農漁產品更是可收可放的，過去開放的，現在通通被禁掉。

邱垂正強調，「對於這種不能永續、不能正常健康的兩岸農漁產品，或者是觀光客的交流，台灣還要重蹈覆轍嗎？」特別是農漁產品，受害的都是弱勢農漁民。政府希望兩岸的農漁產品也好、觀光客也好，應要用一個能確保國內產業，還有農漁民權益為原則來處理。

針對「鄭習會」，陸委會10日舉行記者會，陸委會主委邱垂正發表聲明回應。左為陸委會副主委梁文傑。（記者方賓照攝）

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