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    首頁 > 政治

    鄭習會時間出爐？藍營曝光行程1時段刻意留白 國共將閉門密談

    2026/04/10 00:32 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文將與習近平會晤。（路透、資料照、本報合成）

    鄭麗文將與習近平會晤。（路透、資料照、本報合成）

    國民黨主席鄭麗文7日起率團訪中，將與中共總書記習近平會面，引發國際關注。國民黨9日深夜曝光明天鄭麗文一行人的行程，發現上午時段留白，引發遐想；幾乎同一時間有最新消息指稱，「鄭習會」很可能在週五（10日）上午10點左右舉行。

    綜合媒體報導，鄭麗文赴中第三天到訪上海，結束後就搭機飛往北京。國民黨週四深夜對媒體公布週五鄭麗文的兩起行程，分別是下午參觀在中國作為「AI教育重點中學」的清華附中，以及晚間到北京國家大劇院欣賞表演，上午時段幾乎留白，引發外界猜想，是否會在上午跟習近平會晤。

    隨後就有消息指稱，鄭麗文預計10日上午10點到北京人民大會堂與習近平見面，鄭麗文和習近平各自致詞後，國台辦將會清場，讓雙方進入閉門會議，可能長達1小時。結束後鄭麗文會在下午2點於中國大飯店召開中外記者會，對外說明會談的過程並受訪。

    據悉，這次中方沒有限制與會人數，鄭麗文訪團13名成員都可以在現場見證，但訪團和有被允許採訪的媒體記者，必須經過嚴格安檢。

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