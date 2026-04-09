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    首頁 > 政治

    議員質疑中市育兒工時補貼虛報 批勞工局拿「15億」推託政策

    2026/04/09 21:56 記者蘇孟娟／台中報導
    台中估育兒工時補助需15億，陳俞融（左2） 揪出勞工局未調查自生數字太失真。（記者蘇孟娟攝）

    台中估育兒工時補助需15億，陳俞融（左2） 揪出勞工局未調查自生數字太失真。（記者蘇孟娟攝）

    台北市推育兒減少工時薪資補貼政策，不少家長關切台中是否跟進，台中市勞工局估需15億預算，需審慎評估；市議員陳俞融質疑，勞工局尚未完成相關意願與問卷調查，連人數都不是採設籍本市且育有12歲以下子女的受僱勞工數計算，直接拿育嬰留停、幼生及國小學生等人數加總，估補助31萬人，匡列高額預算推託政策；勞工局長林淑媛指出，是比照台北方法估算，允諾1個月內完成調查另提補助預算數。

    陳俞融指出，她日前向勞工局詢問設籍本市且育有12歲以下子女的受僱勞工數，勞工局表示沒有相關數字，令人好奇15億從何而來。

    勞工局長：一個月內完成需求調查

    林淑媛指出，因市府沒有設籍本市且育有12歲以下子女之受僱勞工數統計，比照台北市府估算方式，向包括勞保局、教育局等單位調得3歲以下育嬰留職停薪有7萬餘人，就讀幼兒園的幼生人數約6萬餘人，及12歲以下國小學童約16萬餘人，約需補助31萬人左右，據以計算需15億元。

    陳俞融另質疑，但勞工局甚至尚未完成需求意願等及抽樣問卷調查，就提前預估出年需15億預算，計算基礎恐失真外，更令人懷疑根本是先匡列高額預算，以「預算龐大」為由推託政策推動。

    她強調，台中市擁有146萬3000名就業人口，盧市府喊要打造「幸福城市」多年，育兒政策卻推託「研議中」，讓勞工在家庭與生計間疲於奔命。

    林淑媛則回應，目前確實利用進行中的企業座談會調查、收集企業意見中，另也透過拜訪大型事業單位，蒐集勞工意見，允在1個月內調查收集意見後，提出相關預算估算。

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