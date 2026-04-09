蘇系子弟兵吳亞蓁返鄉宜蘭 獲徵召參選礁溪鄉長

現任立委張宏陸辦公室主任、蘇系子弟兵吳亞蓁，獲綠營徵召返鄉宜蘭參選礁溪鄉長。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

民進黨宜蘭縣黨部今晚召開執行委員會，通過徵召現任立委張宏陸辦公室主任、蘇系子弟兵吳亞蓁，返鄉參選礁溪鄉長，現年53歲的她是礁溪白鵝村人，在雙北擁有豐富選務經驗，這次背負重要使命投入地方選戰，強調一定會全力以赴！

吳亞蓁深耕政壇多年，歷練完整、經驗紮實，曾任民進黨中執委與婦女部主任，並於歷次全國大選中，擔任蔡英文、游錫堃及蘇貞昌等競選組織核心幹部，日前已醞釀返鄉參選，上月底更在礁溪鄉農會理事長李淑芬安排下，向地方要角請益、懇談。

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民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，吳亞蓁長年投入公共事務，熟稔行政體系運作，兼具政策執行力與地方連結力，是當前礁溪最需要的關鍵人才，未來能與縣長參選人林國漳充分協作、共同推動建設。

他表示，廣泛聽取基層聲音後，吳亞蓁具備地方期待，不僅歷練完整、形象清新，李淑芬亦給予高度肯定，形容她是「能立即上手、又接地氣的即戰力」，相信將會展現卓越的整合能力與選戰實力，為礁溪注入嶄新動能。

吳亞蓁也承諾將全力以赴，身為宜蘭礁溪女兒、白鵝山下的孩子，能夠回到故鄉服務，是一種光榮、福氣，更是使命，未來絕對不辜負鄉親期望，也懇請給她機會，努力為宜蘭的門面打拚。

藍營鄉長人選部分，礁溪鄉民代表會主席游見璋，8日已向國民黨宜蘭縣黨部完成參選登記；泛藍的礁溪鄉民代表莊漢銘，則表態將以無黨籍身分參選鄉長。

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