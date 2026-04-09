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    首頁 > 政治

    戶籍孤兒！幼童出生3年「1原因」無法報戶口 家長求助中市議員

    2026/04/09 19:06 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市議員謝志忠（右2）等人曝「台中之子」出生3年無法報戶口。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議員謝志忠（右2）等人曝「台中之子」出生3年無法報戶口。（記者蘇孟娟攝）

    台中一名3歲幼童，在台出生時生母（越籍）在越南尚有婚姻關係，無法報戶口，隔年生母離婚與台籍生父結婚，雖確認生父為台灣人，報戶口仍遭拒，淪「戶籍孤兒」，議員謝志忠等質疑，幼童分明是台中之子，卻苦無身分，無法享受健保，現在都要上幼兒園也無法報名，家長求助無門，促市府行政裁量協助。

    法制局長李善植建議，可再上法院提確認親子關係之訴，證明父子關係後即能申請入籍，民政局長吳世瑋允會在孩子最大利益考量下提供協助。

    市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達及張芬郁今在議會質詢時指出，男童2022年出生時，因越籍母親在越南另有婚姻關係，雖然民眾經DNA鑑定確認台中男子是生父的身分，但無法戶籍登記，隔年越籍生母跟前夫離婚後在台與這名台中男結婚登記，並為其子提起否認之訴，確認幼童非越籍生母前夫之子，民眾以為終於能幫幼童報戶口，卻仍被打回票。

    謝志忠指出，3歲童淪「戶籍孤兒」，無法享有健保，連最近幼兒園要開始登記了，也無法報名，家長求助無門；議員王立任也指出，從DNA鑑定到法院判決，皆足以證明該幼童確為「台中之子」，市府應儘早行政裁量協助登記戶口，以免影響幼童權益。

    李善植說明，目前法院僅確認幼童非越籍生母前夫之子，尚差與台灣生父的「確認親子關係」法院認證，建議可向法院提確認親子關係之訴，證明父子關係後即能申請入籍。

    台中市副市長黃國榮認為應優先考量幼童權益；吳世瑋允會在近日開會，以幼童最大利益優先考量協助。

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