京華城案容積處理未定案 游淑慧批市府消極等待

台北市長蔣萬安赴市議會進行施政報告（記者田裕華攝）

京華城案上月一審才宣判，中石化昨（8日）宣布要賣掉京華城土地。台北市長蔣萬安今至議會施政報告，國民黨籍議員游淑慧詢問，現行已公告核定之細部計畫的效力究竟為何？市府與鼎越的容獎協議書目前是否依然存在且有效？她批市府相關應對動作太慢，且都消極等待。蔣萬安說，調查小組已經成立，現在要將程序完備，以免後續爭議出現。

游淑慧今質詢問，京華城現在的容積率究竟是560%？728%？還是840%？如細部都市計畫是透過「不正」程序修正，市府回溯後，是要撤銷新計畫回到原計畫？還是撤銷一部分，保留容積移轉？

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都發局長簡瑟芳說，京華城細部計劃基準容積為560%，沒有禁止容積移轉，所以撤銷新計畫回歸原計畫，還是可以移轉容積。

游淑慧批評，那新買家假設買下京華城，適用的是以現有的細部計畫為主？或是以未來不確定的細部計畫為準？高達幾百億元的買賣案，市府卻說要等判決書、要組調查小組，也無法阻止中石化賣地。簡瑟芳說，北市府會跟買家告知「此案爭議中」，依照目前行政上的處理狀況詳細說明。

游淑慧也指出，蔣萬安之前說一審判決有罪就會處理，現在都發局卻說要等判決書收到後，調查小組再來判斷？法務局長連堂凱表示，調查小組由專家組成，希望基於基礎事實下來討論。

游淑慧批評，市府早就該有各種情況的應對狀況，才不會導致現在還是未定狀態。此外，她也指出，北市府與鼎越簽署的協議書，市府單位都說不需要鼎越的回饋，為何這個協議書還在？前市長柯文哲下條子局處無法違抗，但現任市長蔣萬安也沒辦法嗎？蔣萬安應該不想也不敢再跟鼎越打交道了吧？

蔣萬安點點頭表達認同，並強調，法院一審判決下來，他也表達態度立場，只要判決違法、只要程序完備，就會處理，避免後續爭議。連堂凱也補充，希望能尊重調查小組的專業。

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