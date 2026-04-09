小強變了？ 羅智強冷靜質詢李洋 網虧：不敢兇金牌部長

國民黨立委羅智強。（資料照）

立法院教育及文化委員會今天（9日）邀請運動部部長李洋進行專題報告，國民黨立委羅智強在質詢時，一改往日「戰鬥藍」態度強硬、犀利激昂風格，以罕見的冷靜、平穩語氣與李洋對答，討論運動部人才缺口問題。

羅智強今日針對「如何落實全民運動及運動發展」時質詢指出，運動部成立是總統賴清德的重要政見，但目前人力缺口巨大，對於部長提到需耗時3至4年才能補足專業人力的說法，羅智強呼籲腳步應加快。李洋則坦言，在現行預算與編制狀況下，運動部與全民運動署的相對人力，確實業務比較繁忙一點。

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隨後臉書粉專「事實盛於雄辯」分享質詢片段，質疑「羅智強稱運動部是賴清德的重要政見，所以白藍要卡預算？」並嘲諷羅智強不敢兇李洋，肢體、表情、語氣都顯得異常。

不少網友紛紛狠酸「這不是羅智強！」、「部長脖子上那顆金牌就壓死他了」、「正好說明羅智強根本是故意搗亂，他如果對著李洋亂吼，那他等著被噴爆」、「所以不給經費是要怎麼填補人力缺口」、「你藍白還不快審總預算!」、「有人才沒經費能作什麼？鬼話連篇！沒經費哪來人力，國民黨立委都躺平了，運動部預算為0，哪來人力！」

事實上，羅智強去年5月質詢時任國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥時，剛請對方上台就只問一句「你知道我要問什麼問題嗎？」待對方回答「不知道」後，羅竟說「我就只問你這個問題，你可以下台了！下台！」並將陳耀祥轟下台，當時引發輿論譁然。

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