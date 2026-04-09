韓國瑜替對手許原榮站台 楊智伃：年輕世代獨立作戰展現承擔力

國民黨台北市議員第三選區（松山、信義）擬參選人楊智伃（中）在忠孝東路與松山路口掃街。（記者蔡愷恆攝）

國民黨台北市議員初選提名將於19日展開電話民調，第三選區（松山信義）擬參選人許原榮今（9日）與立法院長韓國瑜於忠孝東路與松山路口合體催票，角逐提名的擬參選人楊智伃在半小時後，也在相同地點開始掃街。楊智伃受訪表示，關於未來是否邀請立法院長韓國瑜或前主席朱立倫一起站台，稍作保密，不過她也透露，將有縣市等級好朋友、過去前輩長官來站台，敬請期待。

楊智伃說，她參選以來，不管是市議會的議員們，還有很多立法院過去的長官跟前輩們，都有來幫楊智伃發聲、站台，都非常地感謝。因為過去在黨中央的歷練磨練，擔任助選員的時候，不管是在反罷免的時候，或者是說在2022年、2024年的時候，大家都是一起並肩作戰的夥伴。今天看到韓國瑜也來幫許原榮站台，我當然相信，松山信義的競爭非常激烈，很多的年輕世代、很多人的加入，當然也代表國民黨人才濟濟。

請繼續往下閱讀...

楊智伃提到，不過她也不擔心或有壓力，認為選舉其實是自己在跟市民的對話。在這個過程當中，要展現什麼樣子的自己給市民？她強調，即便有這些這麼多的前輩們來力挺、站台、唯一支持，「但最終，年輕世代出來參政、從政，必須要告訴所有的選民，我們具備獨立作戰、承擔的能力，能夠勇敢的面對所有的挑戰，站在第一線靠自己的力量，來承擔所有市民的期待。」並相信這是年輕世代從政要讓大家看到的決心，要讓大家看到的信念。

至於許原榮過去的酒駕爭議，楊智伃說，對於自己身上爭議需要有承擔面對決心，要如何來好好地、坦誠地面對大家的問題也很重要。她認為，既然要來參選、既然要作為年輕世代聲音參戰，必須要表現出獨立作戰、能夠承擔的戰鬥力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法