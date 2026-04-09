2家客運公車「環景系統」暗藏中晶片 退輔會：依約求償、限期更換

民進黨立委林楚茵揭露欣欣客運、大南汽車公車安裝的AVM環景系統涉及使用中國製晶片，退輔會今（9）日發布新聞稿表示，後續將由客運公司依約向廠商求償，並要求限期更換符合規定之設備。（資料照）

針對民進黨立委林楚茵揭露欣欣客運、大南汽車公車安裝的AVM環景系統涉及使用中國製晶片，國軍退除役官兵輔導委員會今（9）日發布新聞稿表示，經客運公司抽查，確實發現有廠商違反合約規範，後續將由公司依約向廠商求償，並要求限期更換符合規定之設備。

林楚茵今天於立法院國防委員會質詢踢爆，欣欣客運與大南汽車採購之電動公車，其環景系統（AVM）竟暗藏中國華為子公司海思半導體晶片。

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她指出，受影響公車共計82輛（欣欣61輛、大南21輛），且廠商涉嫌塗抹晶片標籤以規避檢查，質疑此舉無視「禁用中國製產品」切結規範並構成資安威脅，要求退輔會應立即清查、更換廠商並將其列入黑名單。

退輔會說明，2家客運公司電動公車（含AVM環景系統）均依《政府採購法》採購，亦為交通部審驗合格揭露的廠牌及車型。退輔會強調，合約規範已明確要求不得使用中國製產品，且該AVM環景系統為經財團法人車輛研究測試中心驗測合格之產品，並由交通部要求廠商切結聲明均未使用中國製資訊產品。

退輔會指出，2家客運公司近期抽查部分公車後，發現其中1家廠商的確違反合約規範。由於本案係向交通部審驗合格廠商採購，將由公司正式依約向廠商求償，並要求限期內完成更換符合規定的設備。

針對後續應變，退輔會表示，已要求2家客運公司向交通部及台北市公運處通報，同時將該廠商列為違約廠商；在確保不影響運能的前提下，要求廠商限期完成設備更換。

退輔會強調，將持續關注後續處理進度，並積極督促改進措施之落實，俾確保未來公共運輸服務之安全與品質。

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