為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2家客運公車「環景系統」暗藏中晶片 退輔會：依約求償、限期更換

    2026/04/09 16:44 記者方瑋立／台北報導
    民進黨立委林楚茵揭露欣欣客運、大南汽車公車安裝的AVM環景系統涉及使用中國製晶片，退輔會今（9）日發布新聞稿表示，後續將由客運公司依約向廠商求償，並要求限期更換符合規定之設備。（資料照）

    民進黨立委林楚茵揭露欣欣客運、大南汽車公車安裝的AVM環景系統涉及使用中國製晶片，退輔會今（9）日發布新聞稿表示，後續將由客運公司依約向廠商求償，並要求限期更換符合規定之設備。（資料照）

    針對民進黨立委林楚茵揭露欣欣客運、大南汽車公車安裝的AVM環景系統涉及使用中國製晶片，國軍退除役官兵輔導委員會今（9）日發布新聞稿表示，經客運公司抽查，確實發現有廠商違反合約規範，後續將由公司依約向廠商求償，並要求限期更換符合規定之設備。

    林楚茵今天於立法院國防委員會質詢踢爆，欣欣客運與大南汽車採購之電動公車，其環景系統（AVM）竟暗藏中國華為子公司海思半導體晶片。

    她指出，受影響公車共計82輛（欣欣61輛、大南21輛），且廠商涉嫌塗抹晶片標籤以規避檢查，質疑此舉無視「禁用中國製產品」切結規範並構成資安威脅，要求退輔會應立即清查、更換廠商並將其列入黑名單。

    退輔會說明，2家客運公司電動公車（含AVM環景系統）均依《政府採購法》採購，亦為交通部審驗合格揭露的廠牌及車型。退輔會強調，合約規範已明確要求不得使用中國製產品，且該AVM環景系統為經財團法人車輛研究測試中心驗測合格之產品，並由交通部要求廠商切結聲明均未使用中國製資訊產品。

    退輔會指出，2家客運公司近期抽查部分公車後，發現其中1家廠商的確違反合約規範。由於本案係向交通部審驗合格廠商採購，將由公司正式依約向廠商求償，並要求限期內完成更換符合規定的設備。

    針對後續應變，退輔會表示，已要求2家客運公司向交通部及台北市公運處通報，同時將該廠商列為違約廠商；在確保不影響運能的前提下，要求廠商限期完成設備更換。

    退輔會強調，將持續關注後續處理進度，並積極督促改進措施之落實，俾確保未來公共運輸服務之安全與品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播