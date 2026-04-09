首季CPI年增率低於預估 鄭麗君：穩定物價初見成效

行政院副院長鄭麗君昨召開「穩定物價小組」第5次臨時會報。（資料照）

行政院副院長鄭麗君昨（8）日召開「穩定物價小組」第5次臨時會報表示，主計總處公布第1季消費者物價指數（CPI）年增率1.23%，低於原預測數1.38%，顯示因應中東衝突民生安定措施已初步發揮穩定物價的效果，政府將持續確保油氣供應無虞，確保石化產業秩序穩定運作。

鄭麗君表示，為因應中東情勢引發油氣價格攀升，自3月9日當週起，國內汽柴油價格啟動亞鄰最低價原則及專案平穩機制，由中油吸收國際油價漲幅。

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鄭麗君指出，加上延長關鍵原物料稅負減徵、4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整、電價凍漲、公共運輸票價不調整、肥料價格凍漲等各項平穩措施，第1季CPI年增率1.23%，低於原預測1.38%。請各部會持續落實執行因應中東衝突民生安定7大主軸措施，確保全年CPI年增率控制在2%以內的目標。

鄭麗君說，乙烯已擴增產能，4月乙烯總產量達16.9萬噸、5月預計可達18萬噸，足供國內需求約11.8萬噸使用。聚乙烯部分，台塑及台聚4月總產量可達2.75萬噸，可供應國內每月2.2萬噸需求。經濟部並推出塑膠袋平價專案，針對缺貨業者，請經濟部強化專案協調媒合調控，全力協助業者調度。

此外，鄭麗君指出，針對通報原料取得困難的27家醫材及藥品業者，請經濟部協調業者優先供應所需原料。針對72家業者通報原物料成本上升，衛福部已估算成本增加金額，規劃透過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中可支應200億元健保基金安全準備金，確保醫療體系穩定運作。

為遏止不法抬價行為，跨部會「物價聯合稽查小組」及各地檢署「查緝民生犯罪聯繫平台」密集展開稽查，共稽查、查訪達1376家廠商或攤商，並即將啟動第3波稽查。鄭麗君請稽查小組提高稽查密度及強度，尤其針對近來塑料製品供需失衡疑義，應溯源調查，穩定市場秩序。

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