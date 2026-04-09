為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    首季CPI年增率低於預估 鄭麗君：穩定物價初見成效

    2026/04/09 07:57 記者鍾麗華／台北報導
    行政院副院長鄭麗君昨召開「穩定物價小組」第5次臨時會報。（資料照）

    行政院副院長鄭麗君昨召開「穩定物價小組」第5次臨時會報。（資料照）

    行政院副院長鄭麗君昨（8）日召開「穩定物價小組」第5次臨時會報表示，主計總處公布第1季消費者物價指數（CPI）年增率1.23%，低於原預測數1.38%，顯示因應中東衝突民生安定措施已初步發揮穩定物價的效果，政府將持續確保油氣供應無虞，確保石化產業秩序穩定運作。

    鄭麗君表示，為因應中東情勢引發油氣價格攀升，自3月9日當週起，國內汽柴油價格啟動亞鄰最低價原則及專案平穩機制，由中油吸收國際油價漲幅。

    鄭麗君指出，加上延長關鍵原物料稅負減徵、4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整、電價凍漲、公共運輸票價不調整、肥料價格凍漲等各項平穩措施，第1季CPI年增率1.23%，低於原預測1.38%。請各部會持續落實執行因應中東衝突民生安定7大主軸措施，確保全年CPI年增率控制在2%以內的目標。

    鄭麗君說，乙烯已擴增產能，4月乙烯總產量達16.9萬噸、5月預計可達18萬噸，足供國內需求約11.8萬噸使用。聚乙烯部分，台塑及台聚4月總產量可達2.75萬噸，可供應國內每月2.2萬噸需求。經濟部並推出塑膠袋平價專案，針對缺貨業者，請經濟部強化專案協調媒合調控，全力協助業者調度。

    此外，鄭麗君指出，針對通報原料取得困難的27家醫材及藥品業者，請經濟部協調業者優先供應所需原料。針對72家業者通報原物料成本上升，衛福部已估算成本增加金額，規劃透過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中可支應200億元健保基金安全準備金，確保醫療體系穩定運作。

    為遏止不法抬價行為，跨部會「物價聯合稽查小組」及各地檢署「查緝民生犯罪聯繫平台」密集展開稽查，共稽查、查訪達1376家廠商或攤商，並即將啟動第3波稽查。鄭麗君請稽查小組提高稽查密度及強度，尤其針對近來塑料製品供需失衡疑義，應溯源調查，穩定市場秩序。

    相關新聞請見：

    意外！3月CPI僅年增1.2％ 油料費年跌0.33％

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播