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    打擊虛擬貨幣詐騙遇瓶頸 卓揆曝：凍結泰達幣逾102億無法返還

    2026/04/09 08:08 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰昨（8）日主持治安會報。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰昨（8）日主持治安會報。（行政院提供）

    投資虛擬貨幣詐騙案件頻傳，根據警方統計，在投資詐騙類型中，虛擬貨幣相關案件占比高達9成。行政院長卓榮泰昨（8）日主持治安會報時表示，當前虛擬資產犯罪多聚焦於詐欺案件，「泰達幣」是現在被害財損的主要幣別，現雖成功凍結逾102億元泰達幣，但無法啟動返還程序，請相關機關積極與泰達公司協商，優先推動單純案件返還作業。

    卓揆在聽取內政部警政署所提「贓款流向虛擬資產之情勢分析與策進作為」報告後指出，當前虛擬資產犯罪多聚焦於詐欺案件，且被害財損規模有逐漸上升趨勢，請各部會強化打擊並推動相關工作，包括由金融監督管理委員會加速完成「詐欺犯罪危害防制條例」授權子法，以利及時辨識涉詐錢包地址和虛擬資產業者調閱資料，降低民眾財損。

    此外，卓揆指出，「泰達幣」為我國現在被害財損的主要幣別，目前雖成功凍結逾102億元，惟礙於案情複雜，無法啟動返還程序；後續請法務部、最高檢察署及警政署積極與泰達公司協商，秉持「易者先行」原則，優先推動單純案件返還作業，以凸顯政府執法成效，不僅讓受害者有感，也讓民眾知道政府正全力建立安全網絡。

    卓揆強調，為健全虛擬資產業務的經營與發展，保障交易人權益，並一併提升市場信任度，行政院會4月2日已通過「虛擬資產服務法」草案，並送請立法院審議，目的是建立完善且明確的監理系統與框架，確保客戶資產安全。另為防範不法分子透過虛擬資產洗錢，請調查局及警政署持續精進科技偵辦能量，系統性瓦解詐團產業鏈。

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