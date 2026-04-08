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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中喊和平 賴總統：任何交流都不能犧牲民主自由與國家利益

    2026/04/08 20:44 記者陳昀／台北報導
    賴總統表示，台灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益為代價。（總統府提供）

    賴總統表示，台灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益為代價。（總統府提供）

    國民黨主席鄭麗文訪問中國，今拜謁南京中山陵時數度哽咽，強調要「為所有人類種下和平的種子」。總統賴清德今接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪問團時表示，台灣熱愛和平，但唯有實力才能確保和平；「台灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益為代價」。

    賴清德指出，感謝班克斯等美國國會37位跨黨派參、眾議員，今年2月聯名發函關切台灣國防特別預算，明確指出中國對台灣的威脅，也清楚表達對台灣提升國防力量的支持。

    賴清德認為，這封信傳達一項非常重要的訊息——面對威權擴張與區域安全挑戰，台灣並不孤單，擁有理念相近夥伴的支持；更重要的是，台灣也一定要展現守護自己國家、維持台海穩定及印太和平的決心，期盼立法院不分黨派，一起支持政府完整的國防特別預算規劃，向國際社會展現台灣有決心持續強化自我防衛能力，善盡維護區域安全的責任。

    賴清德強調，台灣熱愛和平，但唯有實力才能確保和平；台灣願意交流，「但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益作為代價」。今年是台灣總統直選30週年，30年前面對來自中國的飛彈威脅，台灣人民沒有退縮，而是堅定投下手中的選票；30年後，台灣更應繼續堅持民主自由價值，守護得來不易的民主繁榮。

    賴清德說，台灣不會忘記30年前台海危機發生時，美國以實際行動維護區域和平穩定。後天4月10日就是《台灣關係法》立法47週年，在台灣和美國共同努力之下，無論在國防安全、經貿交流、科技發展，還是共同維護區域和平穩定，台美都已是彼此重要的夥伴，並期待未來有更多的交流合作。

    最後，賴清德再次感謝班克斯參議員在此別具意義的時刻訪問台灣，以及在美國國會支持解決台美雙重課稅相關法案，協助提升雙方經貿夥伴關係。並表示，台灣將繼續與美國以及所有理念相近夥伴並肩同行，讓民主更堅韌、讓和平更有保障，為下個世代打造更安全、繁榮的未來。

    總統賴清德今接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪問團。（總統府提供）

    總統賴清德今接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪問團。（總統府提供）

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