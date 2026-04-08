迎戰蔣萬安！傳蔡英文勸進鄭麗君 王世堅讚：沒缺點的最強人選

前總統蔡英文和行政院副院長鄭麗君。（資料照）

九合一大選在即，民進黨的台北市長人選受到關注。近日傳出前總統蔡英文親自勸進頻繁被點名參選的行政院副院長鄭麗君，引發外界討論；也曾被點名出線的民進黨立委王世堅今天（8日）跳出來表示，他也是勸進鄭麗君出來的人，大讚鄭麗君是沒缺點的最強人選！

綜合媒體報導，台北市長選戰受矚目，國民黨籍現任市長蔣萬安力拚連任，民進黨人選則尚未拍板，各種消息瘋傳。最近又有媒體披露，蔡英文也兩度勸進鄭麗君，今年2月份2人私下會面，鄭麗君吐露外界拱她選台北市長的壓力，但蔡英文回了一句「人在江湖，身不由己」，鼓勵她出線。上週六（4日），2人又相約見面，蔡英文再次說服她投入選戰。

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今天下午民進黨召開中執會，王世堅會前受訪被問到蔡英文勸進鄭麗君的事，王世堅說這是非常慎重的事，他相信蔡英文親自出馬的話，鄭副院長會好好考慮。他還說，自己也是勸進鄭麗君的其中一員，因為鄭副院長才德兼備，心思縝密又善於協調，幾乎找不到缺點，而且對很多政策都有自己的看法。王世堅也舉鄭麗君先前率領團隊與美談判關稅一事，面對山大的壓力，鄭麗君也能夠拿出亮眼成績單，所以他認為鄭麗君會是首都市長最好的人選。

民進黨立委王世堅。（資料照）

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