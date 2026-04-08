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    首頁 > 政治

    轟台中放任前科狼師染指少棒隊 時力：「兒少工作證」制度應速入法

    2026/04/08 18:59 記者陳治程／台北報導
    台中某國小棒球教練松志彬，性侵、猥褻學童逾50人，台中地檢署證實還有新的事證在偵辦調查中。（記者陳建志攝）

    台中某國小棒球教練松志彬，性侵、猥褻學童逾50人，台中地檢署證實還有新的事證在偵辦調查中。（記者陳建志攝）

    台中市某國小棒球隊教練松志彬日前因對屢犯強制猥褻、強制性交等罪遭檢方起訴，截至第三波偵結已累計53名被害人，社會譁然。對此，時代力量今痛批，台中市政府、教育局長期怠於監督校方調查教職員前科，以至於放任具猥褻前科的慣犯重返校園，釀成長達六年的系統性兒少性暴力悲劇，呼籲立法院應速將「兒少工作證」制度納入兒少法，保護兒童免於不適任人員染指。

    時代力量指出，松志彬早在2004年及2012年即因猥褻男童遭判刑，卻靠著緩刑期滿「洗白」良民證，於2018年重新混入校園體系，自2018年起擔任台中某國小棒球隊教練期間，濫用權勢、以禁賽等手段要脅，對53名學童犯下性侵害，拍攝34部性影像，其中最小的受害者年僅8歲。一審判決書附表列出90筆犯罪事實，刑期加總高達464年。本該快樂打球的國小少棒隊，竟淪為孩子們的煉獄，這是不折不扣的人禍。

    時代力量強調，法律明定學校必須定期查詢教職員工前科紀錄，「不適任人員查詢系統」更已於2021年與法務部資料連線，然而從2021年到2024年，整整三年時間，學校未依法查詢、台中市教育局未落實督導，甚至還邀請松志彬擔任大型賽事裁判，痛批台中市長盧秀燕的麻木怠惰與顢頇卸責，成為狼師的犯罪溫床。

    事發後，台中市教育局長蔣偉民雖稱「自請處分」，但那張簽呈至今未見，市府也從未核定任何處分，時代力量批評，蔣偉民昨日站上質詢台卻連受害人數都搞不清楚，不只人禍嚴重，背後更暴露出制度結構性漏洞；監察院報告指出，從台南啟聰學校、桃園青溪國中，到這次的台中棒球隊案，違法聘任、隱匿未報、懲處落空的情節一再上演。

    時代力量呼籲，台灣迫切需要建立「兒少工作證」制度，要求所有接觸兒童的工作者，都須強制通過背景查核，確認無不適任紀錄，始得取得執業資格。去年公共政策網路參與平臺的民眾提案早已跨越連署門檻，多位立委也已表態支持。目前立法院正在審議「兒童及少年權益保障法」修正案，時代力量要求衛福部應提出自己的版本，也呼籲朝野立委共同支持兒少工作證入法，讓悲劇不再重演。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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