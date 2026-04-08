蔣萬安明至議會施政報告 藍白攻防焦點一次看

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市議會今（8）日開議，9、10日台北市長蔣萬安將進行施政報告並備詢，議會國民黨團書記長徐弘庭表示，此次追加預算主要是預算結構改變，過去是中央的「計畫性補助」，現在改為中央撥付分配款，由地方政府自行編列預算；此外，追加的預算多屬社福政策，預期民進黨難以杯葛惠民政策。民眾黨團總召林珍羽說，蔣萬安推出諸多育兒政策，但市政民生還有許多面向需兼顧，此外蔣市府在與議會溝通方面還有待加強。

徐弘庭表示，此次預算追加主要是結構改變，過去中央的「計畫性補助」，改為中央撥放分配款，由地方政府自行編列預算，追加的預算多屬社福政策，民進黨若要杯葛這些惠民政策，立場上較為站不住腳。

請繼續往下閱讀...

至於近日鄭麗文訪中見中國國家主席習近平，是否會成為民進黨攻擊痛點？徐弘庭表示，先前才剛發生民進黨議員擬參選人朱政騏因共諜案遭起訴，綠營內部都共諜纏身，打「抗中保台」並不會有優勢。

林珍羽表示，民眾黨團一向秉持「理性、務實、科學」的態度，新會期就會聚焦民眾最關注的民生議題，蔣萬安近期推出很多育兒友善政策值得肯定，但市府卻往往先斬後奏，缺乏溝通，甚至直接忽略議會意見，但議會是民意基礎應將議會視為，「最堅強的夥伴」，而非逼迫接受，呼籲應尊重不同黨派意見。

北市議會國民黨團書記長徐弘庭。（記者甘孟霖攝）

北市議會民眾黨團總召林珍羽。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法