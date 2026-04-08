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    首頁 > 政治

    藍白合進度？黃國昌：宜蘭最快4月底民調 新北還沒談

    2026/04/08 16:56 記者盧賢秀／基隆報導
    民眾黨主席黃國昌（中）今表示，新北市和宜蘭市也會比照嘉義模式，以民調決定人選。（記者盧賢秀攝）

    民眾黨主席黃國昌（中）今表示，新北市和宜蘭市也會比照嘉義模式，以民調決定人選。（記者盧賢秀攝）

    嘉義市長藍白合人選，民眾黨參選人張啟楷跟國民黨參選人翁壽良以民調決勝負，由張啟楷代表藍白對決民進黨嘉義市長參選人王美惠；民眾黨主席黃國昌今天在基隆受訪時表示，未來新北市和宜蘭縣也比照嘉義模式，宜蘭縣預估在4月底、5月初做民調，新北市的部分時間尚未決定。

    民眾黨今天在基隆召開中央委員會，對於藍白合共推縣市長的問題，黃國昌表示，他的態度始終如一，第一階段要提兩黨的共同政見，第二階段簽政黨合作協議，他都已做到。

    黃國昌表示，嘉義市長初選，張啟楷和翁壽良兩人展現一場高格局的君子之爭，大家看不到謾罵、抹黑，他們分別提出對嘉義市未來發展的願景，由選民來做決定，兩人昨天也共同召開記者會。

    未來在新北市、在宜蘭縣民眾黨也會一本初衷、說到做到，會遵循既有的遊戲規則，同樣透過君子之爭來爭取選民的認同，同樣採用民調來決定人選。民調的時間要尊重雙方團隊，嘉義市初選才結束，宜蘭縣的部分應該是4月底、5月初；新北的部分他雖然跟國民黨參選人李四川有保持很好的溝通跟聯繫，但還沒有談到民調的時間。

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