資安疑慮 林智鴻質疑高市警局監視器、指紋機恐充斥「中國貼牌」貨

林智鴻指高市警局監視器、指紋機，充斥「中國貼牌」貨。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨籍高雄市議員林智鴻今（8）於議會質詢時，指目前市警局監視器佔約18%的廠商，去年曾爆發「中國貼牌貨」假國產爭議；此外，市警局是全市府唯一運用指紋、臉部辨識做差勤管理的局處，卻運用2年多前已被質疑是中國貼牌「洗產地」的機台，資安意識有待加強。

林智鴻指出，根據市警局去年11月統計，全市2萬3346支監視器當中，機齡逾8年佔64%，達1萬4878支，也有14%共3536支低於100萬畫素，遠低於現行國際AI犯罪監控「行為、車牌、人臉」動輒數百萬畫素的辨識最低規格需求；且去年度全市修繕的1萬5809支監視器，竟有9775支，高達62%是警察自己修的，員警為了維修必須爬高、接電所衍生的工安意外風險，令人擔憂。

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林智鴻進一步說，根據市警局統計資料中，皆無中國製監視器，但赫然發現去年5月曾涉嫌「進口中國監視器改標台製」、主機還連回中國伺服器，遭送檢調偵辦的大廠「昇銳電子」製造或進口產品，共4195支佔全市17.97%；由於監視器不若電腦、網路設備需提報資訊計畫採購，僅能交由局處個別把關資安疑慮，若有不慎，全市影像恐將成為中國情蒐來源，甚至未來相關器材若連接主權AI，是否「門戶大開」受到中國逆向攻擊，更不堪設想。

林智鴻又指出，市警局目前所運用作為「上下班打卡」的指紋、臉部辨識機台，其中竟有2023年就曾被台北市議員踢爆的「疑似中國貼牌貨」，該批貨品的中資製造商，更是與中國人民解放軍有合作關係的「熵基科技」，未料事隔兩年多，高市警察局竟仍在使用，人民保母的勤休資料、生物特徵恐怕全都「送中」。

林智鴻要求市警局嚴格檢視相關品牌「中國貼牌」疑慮，有疑慮的指紋、臉部辨識機台，應全面汰換。

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