徐春鶯微信對話提京華城案被中國滲透？黃國昌：這些內容都不是國家機密

法官出示中配徐春鶯與統促會副主任孫憲的微信對話，顯示徐女2024年提及京華城案與政壇動向；民眾黨主席黃國昌（右3）說，這些內容都不是國家機密，怎樣防止國家機密被共諜出賣，才是關心重點。（記者黃政嘉攝）

中配徐春鶯涉反滲透法、詐貸、銀行法等罪遭起訴，新北地方法院昨首度開庭審理，法官出示她與統促會副主任孫憲的微信對話，顯示徐女2024年曾提到京華城案與政壇動向，像預言前台北市長柯文哲可能被收押、黃國昌將代理民眾黨主席等；民眾黨主席黃國昌今受訪，對於民眾黨是否會此事定調為出現中國介入或滲透情況？他說，這些內容都不是國家機密，怎樣防止國家機密被共諜出賣，才是真正應該關心的重點。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今發表財政永續藍圖記者會後接受媒體聯訪，對於徐春鶯案在法庭審理時，法官出示徐春鶯微信對話一事，他表示，這些內容都不是國家機密，好像比較多那個時候是在媒體上面的傳聞，「2024年8月的時候，我怎麼可能會成為民眾黨的代理主席？」有很多資訊在媒體上面錯誤流傳，然後就不斷地去散布，法庭的事情還是回到法庭上來講，「怎樣防止國家機密被共諜拿去出賣國家的利益，這才是我們現在真正應該關心的重點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法