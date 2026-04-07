蕭美琴：自由是引領未來的基石 確保台灣永遠是民主燈塔

副總統蕭美琴表示，過去幾十年台灣在壓力下站穩腳步，從威權政權轉型為民主政體，從不屈服。（資料照）

今天是4月7日言論自由日，副總統蕭美琴表示，過去幾十年台灣在壓力下站穩腳步，從威權政權轉型為民主政體，我們之所以不屈服，是因為我們知道，自由是崇高的價值，也是思想自由交流、科技變革及引領未來無懼精神的基石，我們會繼續確保世世代代，承襲自由、守護自由，永遠是世界上最堅韌的民主燈塔。

蕭美琴在臉書發文指出，這一天，我們緬懷前人為了爭取說話的權利，所付出的巨大代價與無畏勇氣。回首過去幾十年，台灣在壓力下站穩腳步，從威權政權轉型為民主政體，我們以決心和毅力面對各種威脅。我們之所以不屈服，是因為我們知道，自由是崇高的價值，更是一種生活方式。它是思想自由交流、科技變革，以及引領未來無懼精神的基石。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴表示，我們的民主並不完美，但它是開放的；民主不會壓制異議，而是讓異議引導改革，無論是過去在花蓮深耕的歲月，還是跟大家一起推動婚姻平權的歷程，她都深刻體會，「言論自由不是要求所有人發出相同的聲音，而是溫柔、堅定，捍衛每一個靈魂做自己、說真話的權利。」正是因為每個人都能勇敢、平等地發聲，台灣的社會才能如此多元、包容而且充滿溫度。

蕭美琴說，這條通往自由的路，我們走得並不輕鬆，但因為有彼此的相伴，我們從不孤單。我們會繼續守護這份得來不易的自由，確保世世代代，除了承襲自由，更擁有守護自由的實力。只要我們團結一致，這座充滿光和熱的島嶼，將永遠是世界上最堅韌的民主燈塔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法