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    首頁 > 政治

    基隆人口外移與少子化 童子瑋：打造生托養育連貫支援制度

    2026/04/04 14:51 記者盧賢秀／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋（左）祝小朋友平安健康，並提出生托養育要連貫的支持政策。 （童子瑋辦公室提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（左）祝小朋友平安健康，並提出生托養育要連貫的支持政策。 （童子瑋辦公室提供）

    今天是兒童節，民進黨基隆市長參選人童子瑋祝福小朋友平安健康、兒童節快樂，面對基隆人口外移、生育率下降的困境，他主張要從制度面提出整體解方，在「生育、送托、養育、就學」4個不同階段提供有力支援，讓家庭每個育兒階段獲得支持，減輕育兒壓力。

    童子瑋說，基隆人口外移與少子化問題，不能只看單一政策，必須從整體育兒歷程出發，讓家庭在每個階段都能獲得實質支持。無論是初期負擔的降低、日常照顧壓力的分擔，或是孩子成長過程中的資源投入，都需要一套連貫且穩定的制度，才能讓家長真正感受到支持。

    童子瑋強調，要讓家長安心，就必須在「生育、送托、養育、就學」4不同階段都提供有力的政策支援，才能讓孩子能在穩定環境中成長。

    童子瑋表示，基隆通勤人口已超過10萬人，許多在雙北就業的家長，每天往返外縣市上下班之餘，還需兼顧接送托育與孩子日常照顧，時間與心理壓力相當沉重。這樣的生活型態不僅壓縮家庭相處時間，也讓育兒變成高負擔，除了育兒政策，整體城市的願景、定位都必須清晰，他也會繼續跟市民報告他的願景和藍圖。

    童子瑋祝小朋友平安健康，並提出生托養育要連貫的支持政策。 （童子瑋辦公室提供）

    童子瑋祝小朋友平安健康，並提出生托養育要連貫的支持政策。 （童子瑋辦公室提供）

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