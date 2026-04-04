賴總統：持續強化社會安全網 確保每個孩子自在成長

今天是兒童節，總統賴清德表示，政府將持續強化社會安全網，打造安全、友善的成長環境，確保每一個孩子，都能在充滿愛的環境中自在地成長。（圖取自賴清德臉書）

今天是兒童節，總統賴清德表示，政府持續推動育兒支持政策與兒童醫療照護，並將持續強化社會安全網，努力打造安全、友善的成長環境，確保每一個孩子，都能在充滿愛的環境中自在地成長。

賴清德在臉書發文表示，今天是兒童節，祝全台灣的小朋友，兒童節快樂！孩子的成長，是每個家庭最深的牽掛，也關乎國家未來的發展。為了讓每個家庭與孩子，都能平安長大、勇於探索世界，政府要繼續當家長們最堅實的後盾。

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賴清德指出，這幾年，政府持續推動「0到6歲國家一起養2.0」，加碼育兒津貼，減輕家長負擔；也推動優化兒童醫療照護計畫，提升3歲以下幼兒的照護品質，讓孩子在重要的成長過程，有最周延的醫療照護。

賴清德說，政府也要建構更安全的成長環境，從促進心理健康到陪伴特殊境遇家庭，政府會持續強化社會安全網，確保每一個孩子，都能在充滿愛的環境中自在地成長。

賴清德說，謝謝每一位家長的辛勞與陪伴。政府會繼續努力，打造更友善的環境，讓每個孩子都能健康茁壯，盡情發揮潛力，勇敢做自己。

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