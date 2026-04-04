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    首頁 > 政治

    李四川反咬「鐵鎚照」被抄襲！ 結果鄭運鵬2019早在用

    2026/04/04 15:30 即時新聞／綜合報導
    鄭運鵬今日也在臉書發文，貼出自己2019年4月25日介紹自己貼圖上架的PO文，他也幽默表示：「當初就說『用了沒朋友』了吧！」（取自鄭運鵬臉書）

    鄭運鵬今日也在臉書發文，貼出自己2019年4月25日介紹自己貼圖上架的PO文，他也幽默表示：「當初就說『用了沒朋友』了吧！」（取自鄭運鵬臉書）

    國民黨新北市長參選人李四川的競選主視覺，是以卡通風格扛著一把大巨錘，有眼尖網友發現，疑似抄襲鄭運鵬2022年參選桃園市長的競選照片。對此，李四川回應，拿著榔頭是他人生的縮影，他2020年成立臉書就以「Hammer Lee」為名，「照道理，應該是他抄襲我」。但其實鄭運鵬2019年就已經在使用相關圖片。

    有網友在Threads上發文，拿出李四川的競選頭貼與2022年鄭運鵬的競選照片進行對比，發現兩人都是人物正面扛著一把大巨錘，試圖營造「做事的人、硬派工程形象」，但兩人照片構圖、姿勢一模一樣，貼文下方不少人留言批李四川「抄襲仔」。

    李四川今日受訪時回應，拿榔頭則是他人生的縮影。他指出，2020年在高雄成立臉書，就是「李四川Hammer Lee」。他還說，那時起他就是用「Hammer Lee」作為所有臉書的主視覺，從他在台北市到台北縣到新北市到行政院，又回來新北市又到高雄。而鄭運鵬是2022年拿了榔頭，「照道理，他應該是抄襲我」。

    不過，實際查詢發現，鄭運鵬該造型早在2019年貼圖中就使用，並不是2022年才首次使用。鄭運鵬今日也在臉書發文，貼出自己2019年4月25日介紹自己貼圖上架的PO文，他也幽默表示：「當初就說『用了沒朋友』了吧！」

    李四川的競選主視覺，與2022年鄭運鵬的競選照片高度雷同。（擷取自yuhung507/Threads）

    李四川的競選主視覺，與2022年鄭運鵬的競選照片高度雷同。（擷取自yuhung507/Threads）

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