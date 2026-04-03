抓到了？陳佩琪發文抱怨北檢 一句「我們的錢」驚露餡

陳佩琪再度發文批評民進黨與北檢，其中一句話寫「我們錢還在木可公司內，全被沒入」，被時事評論員周偉航、民眾黨創黨黨員朱蕙蓉同時點出。（左資料照，右取自陳佩琪臉書，本報合成。）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審遭判刑17年。妻子陳佩琪今天再度於臉書發文批評民進黨與北檢，其中一句話寫「我們錢還在木可公司內，全被沒入」，被時事評論員周偉航、民眾黨創黨黨員朱蕙蓉同時點出。周偉航更引經典電影台詞，諷刺陳佩琪根本在「自打臉」。

陳佩琪今天在臉書發文抱怨：「更扯的是我們錢還在木可公司內，全被沒入，民進黨他們開的公司都結束了，政治獻金不但沒申報，且都不知道A到哪個人的口袋裡了？」對此，周偉航指出，木可公司由李文娟100％全持，「請問你們的錢在哪？債權？」他也引述周星馳經典電影《威龍闖天關》諷刺：「這不就山西布政的5000兩在她房裡？」（劇情諷刺證據確鑿卻還在硬拗）

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朱蕙蓉也在臉書發文，同樣將陳佩琪臉書文該段文字圈起。她說，自己在教會擔任執事，偶爾會被安排清點金額。他們的教會並沒有負債，甚至可稱得上富有，但這裡面的每一塊錢，都不屬於任何一個個人。那是信徒為了讓教會運作、宣揚教義、為神做工的「公益款」，是「公器」。它絕不是牧師或長老的「私房錢」，更不容許挪用做任何非關教會的用途。

朱蕙蓉說，如果今天有牧師或財務長老，看著這筆錢竟生出「教會是我家的」這種念頭，認為信徒捐款就是捐給他們家，轉頭把錢拿去買豪宅或透過私人公司轉手，這在宗教上叫「欺哄聖靈」與「不義的管家」；在法律上就是「背信」與「侵占」。法律面前，從來不是用「別人也這樣」來當道理。清白，不需要靠比較來證明。

朱蕙蓉指出，陳佩琪所指的扁帽、小英商號若有違法，自當受法律檢視；但這絕不代表「木可公司」可以繞過政治獻金法，將支持者為了選舉而付出的託付，挪用轉化為家族資產。更何況這家私企與候選人之間，有著五十載交情匪淺的密切關係。

最後她也說，若陳佩琪至今仍自困於設定的泥淖，藐視法規、不肯研讀《政治獻金法》，那麼從一開始急著設立自家公司，到後來加急動用補助款購買商辦成為私產，就已經一步步往深淵的死胡同裡走了。

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