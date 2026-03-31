再談老舊公寓裝電梯 李四川籲修法「視為無障礙設施」改許可制

國民黨新北市長參選人李四川呼籲中央鬆綁相關規定，將電梯設置視為無障礙設施，改採許可制，以加速改善高齡社會下的居住需求。（記者羅國嘉攝）

新北市老舊公寓無電梯問題長期困擾高齡者出入不便，先前國民黨新北市長參選人李四川提出老公寓加裝電梯解方，今（31日）再談推動成效不彰問題，他表示，儘管中央與地方提供補助，但受限於現行法規須取得過半數所有權人同意，導致申請困難、成案數偏低，呼籲中央鬆綁相關規定，將電梯設置視為無障礙設施，改採許可制，以加速改善高齡社會下的居住需求。

李四川指出，雙北市近年積極推動老舊公寓增設電梯，但實際成案數有限，並非需求不足，而是制度面仍有諸多障礙。其中除一樓住戶配合度問題外，更關鍵的是法令限制，現行增建電梯必須取得建築法中所規定的「雜項執照」，若電梯落樁設置位置位屬於社區公共空間，還須依「建築物於共有土地增設昇降機應檢附土地及建築物權利證明文件作業規定」，申請雜項執照必須取得過半數土地與建築物所有權人的土地使用同意書，程序繁瑣且難以達成。

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李四川舉例，屋齡逾30年的老舊公寓，如果是獨棟的透天厝，問題可能單純一點；但如果是雙併或是大型連棟式的社區，因為經過多年來的買賣、繼承、租賃，要找到過半數土地和建築物所有權人取得土地使用同意書，只能等到地老天荒。因此，他呼籲中央盡快修改相關法規，主張應將老舊公寓裝設電梯視為無障礙設施範疇，改採許可制，降低門檻，加速推動。

李四川也提到，部分公共空間遭一樓住戶佔用，政府應該強制拆除違建，為公共使用的電梯找出空間。目前中央和地方政府都對老舊公寓裝設電梯提出高額的補助辦法，但是相關法令不鬆綁，這些補助都只是畫餅。未來若當選，這會列為他向立委請托修法的優先待辦事項。

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