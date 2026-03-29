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    首頁 > 政治

    凱道宣講全程用「哭腔」…黃國昌又下戰書：賴清德出來辯！

    2026/03/29 17:52 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案一審遭判17年，民眾黨今號召小草上凱道聲援，現任黨主席黃國昌稍早上台宣講時全程以哭腔發言。（記者廖振輝攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案一審遭判17年，民眾黨今號召小草上凱道聲援，現任黨主席黃國昌稍早上台宣講時全程以哭腔發言。（記者廖振輝攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案一審遭判17年，民眾黨今號召小草上凱道聲援。現任黨主席黃國昌稍早上台宣講時全程以哭腔發言，並再次向總統賴清德喊話，要求公開辯論，還稱會讓賴清德反省，會在2028下架賴清德及民進黨。

    黃國昌一上台便以哭腔說道，他想要邀請大家一起閉上眼睛，想想這幾年發生的事情，冷靜地想一想這個國家為什麼變成這樣？2024年8月30日，當檢調衝進了民眾黨的中央黨部大肆搜索，帶走了民眾黨最重要的領袖柯文哲主席，接下來發生的事大家到今天都歷歷在目，偵查不公開變成偵查亂公開、檢方威脅證人、恐嚇證人、捏造筆錄。

    「今天相信有非常多民進黨支持者，有非常多投票給賴清德的人在關注這場集會活動！」黃國昌質問，當初要黨政軍要退出媒體的民進黨，為什麼到今天變成了黨政軍就是媒體？當初在扁案喊司法不公，要求政黨的黑手離開司法的民進黨、前總統蔡英文、賴清德，為什麼今天可以大剌剌地把髒手伸到司法裡面去？

    黃國昌眉頭深鎖、淒涼地說：「我的心裡有滿滿的愧疚，我沒有遭遇過心裡有這麼大的煎熬，因為我們不夠努力、做得不夠多、做得不夠快，讓這個制度繼續傷害台灣，傷害我們心愛的人。」從現在開始，民眾黨所有的黨公職，會比昨天更加打拚，每天早上7點半上工，把國家真正的還給人民。

    黃國昌強調，大家的責任就是讓民進黨下台、下架賴清德，2028年民眾黨要讓在總統府裡的賴清德知道，人民才是國家的主人，一起站出來用行動、決心、選票下架賴清德及民進黨。他也喊話：「我今天在這裡公開跟賴清德下戰書，歡迎你賴清德出來公開辯論，我會清清楚楚地讓你知道，讓你知道、讓你反省，司法不該成為政治的工具，而是實踐公平正義。」

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