徐欣瑩初選險勝拜會陳見賢未果 藍營整合受矚目

國民黨新竹縣長提名初選結果，立委徐欣瑩（右）險勝副縣長陳見賢（左），徐欣瑩今早拜訪陳見賢未果，內部整合團結果備受關注。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長提名初選結果，立委徐欣瑩險勝副縣長陳見賢，因應外界關切內部整合，徐欣瑩今天上午隨即親赴陳見賢住處拜訪，但兩人未碰面，徐下午轉而北上聲援民眾黨動員全國小草「上凱道、討公道」活動；陳見賢則是強調，「心永遠與國民黨同在」。

徐欣瑩辦公室表示，黨內初選雖已落幕，但真正的選戰才要開始，徐欣瑩絲毫不敢鬆懈，為早日促進國民黨新竹縣地方團結，委員今天一早即親赴陳見賢副縣長住處拜訪，可惜對方不在，兩人未踫面；而新竹縣議會議長張鎮榮今日則是清明掃墓，因此也是擇期再訪。

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民眾黨新竹黨部今天上午號召小草於新竹縣政府前集結，搭遊覽車赴台北凱達格蘭大道參加「上凱道、討公道」活動，包括新竹縣議員林碩彥、以及縣議員擬參選人徐勝凌、陳岫玫、鍾心渝、鍾嘉祐等人都參與。徐欣瑩辦公室表示，為配合黨中央「藍白合作」策略，徐欣瑩今天下午也北上站台聲援。

陳見賢發言人田芮熙表示，陳副縣長數十年如一日，對國民黨懷有深厚情感，更由衷感念鄉親長輩一路以來的支持與疼惜。新竹縣是其一生深耕、熱愛的家園，守護這片土地的初衷始終如一；對他而言，外界的恩情永誌不忘，「縱然飲盡寒雨，個人毀譽與成敗皆微不足道，唯求一份問心無愧，一生無悔。」

​田芮熙指出，陳副縣長目前以縣政職責為重，全心專注於各項建設推動，致力增進縣民福祉，以此回饋地方的厚愛。針對外界關切的藍營整合問題，陳見賢強調「心永遠與國民黨同在」、「國民黨加油，新竹縣加油！」

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