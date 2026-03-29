美方挺「完整」國防特別預算 學者：建構「非紅供應鏈」強化後勤韌性

國防安全研究院國家安全研究所研究員沈明室。（資料照）

國防特別條例審查陷入僵局，在野黨堅持刪除「委製」與「商購」案項，導致朝野無法達成共識，我對美軍購包括海馬士多管火箭、M109A7、標槍及拖式飛彈首期款支付期限只到本（3）月31日，若未按時支付恐延宕後續議約至年底。對此，國防院國家安全研究所研究員沈明室受訪指出，美方之所以強調預算完整性，核心在於建構「非紅供應鏈」與強化「後勤補給」；他強調，台美合作生產軍品不僅能確保國防安全，更能促進經濟投資，是一舉多得的策略，不應受政治因素干擾。

AIT：特別預算是通往國防目標關鍵

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受媒體專訪說，美方關注國防部所提的特別預算，認為其具備嚇阻台海衝突所需的所有能力，包括整合式防空、分散式指管及無人機系統等。谷立言強調，美方同樣重視台灣對國防工業基礎的投資，尤其是無人機等生產製造，台灣具備深厚的工業製造基礎，若能自行生產無人機與彈藥，在遭遇封鎖或無法補給的極端情況下，將具備更多「韌性」。

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除AIT外，美國國會37位跨黨派議員日前也致函立法院長韓國瑜等政黨領袖，期盼台灣支持賴總統所提特別預算規模，向國際傳遞堅定自我防衛的訊號。近日也將有跨黨派議員組團訪台溝通交流。

沈明室：委製商購助台切入「非紅供應鏈」

針對在野黨堅持刪除的「委製」與「商購」部分，沈明室受訪分析，這些項目其實深含台美合作意涵，應從「國防產業」與「後勤補給」兩大核心觀點出發，這不僅是戰略一環，更是民間經濟交流的契機。他指出，美國正積極推動去除「紅色供應鏈」，而台灣擁有許多軍品廠商，與美國合作生產可以達成雙贏：第一，確保產品安全可靠；第二，促進美方來台投資，帶動本土國防產業獲利並擴大市場規模。

「這對台灣、對美國、對國防產業及國軍戰力都很有幫助」，沈明室直言，在沒有圖利或舞弊證據的情況下，預算受到政治因素干擾而縮水，令人費解。

強化後勤台灣可成印太彈藥供應站

沈明室進一步舉例，美國正推動在第一島鏈的整體嚇阻能力，如愛國者飛彈與日本合作生產；而從烏俄戰爭也可見，155公厘彈藥需求龐大且供應不足。國防部日前透露擬增建14條兵工產線，正是為了在台灣建立自主生產能量。

他強調，從後勤補給觀點來看，一旦發生衝突，第一線彈藥消耗極快，若無在地生產能力將難以支撐。台灣若建立起能量，平時能滿足自身需求，戰時則能成為印太或東亞地區友盟國家的供應點。他憶及，過去美國在伊拉克戰爭時期步槍彈藥不足，亦曾由台灣供應，這證明台灣具備成為區域國防供應鏈關鍵環節的潛力。

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