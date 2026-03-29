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    首頁 > 政治

    台南「教育大聲公」成軍 發表4大訴求

    2026/03/29 13:18 記者劉婉君／台南報導
    台南市「教育大聲公」團隊，在歸仁徠．歸仁飯店舉行成軍活動。（記者劉婉君攝）

    台南市「教育大聲公」團隊，在歸仁徠．歸仁飯店舉行成軍活動。（記者劉婉君攝）

    由台南市議員陳昆和與前市議員許又仁共同發起的「教育大聲公」團隊，今（29）日在歸仁區徠．歸仁飯店成軍，並發表4項訴求，宣示要「搶救台南教育力」。

    「教育大聲公」團隊成員包括基層教師、家長、關心台南教育的市民等，許又仁指出，當前教育現場，教育行政高層意志指揮一切，教師毫無師道尊嚴，急需一個能改革行政積弊、直接反映基層心聲的倡議平台。陳昆和則希望透過團隊成立，將台南教育的關懷，從校園推廣擴散至家庭與社會。

    會中提出的4大訴求包括重視教師人權，修正教師解聘與考核辦法，廢除校事會議制度；拒絕政治打壓，捍衛退撫權益；反對歸仁專設幼兒園黑箱裁併，要求召開公聽會聽取民意；增設歸仁運動館。

    團隊表示，未來將針對偏離專業的教育政策發聲批判，匯集民意成為實質監督力量。

    針對歸仁幼兒園自115學年度起改制為紅瓦厝國小附設幼兒園，台南市教育局日前已回應，此次改制屬組織型態的調整，幼兒教保服務完全不因改制而受影響，絕非倉促決策，也不會黑箱作業。並強調幼兒園的園舍與場地不變、幼兒學習與生活環境也沒變，學校和幼兒園老師對每個孩子也會持續提供最好的照顧與服務，請家長放心。至於全國政策相關的議題，教育局只能依法執行。

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