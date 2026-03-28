李四川擬增企業附幼誘因 蘇巧慧再談已提出多項育兒補助

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今赴汐止中正市場掃街受訪表示，強調自身已率先提出多項育兒補助與福利政策。（記者羅國嘉攝）

新北市長選戰升溫，國民黨新北市長參選人李四川拋出育兒政見，主張以容積獎勵與房屋稅優惠，提高企業參與誘因，擴大托育容量，引發關注。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今赴汐止中正市場掃街受訪再次表示，自身已率先提出多項育兒補助與福利政策，並主張良善政策應延續推動，盼從減輕育兒與醫療負擔著手，全面降低年輕家庭壓力。

蘇巧慧指出，此次選戰中，她是最早提出育兒相關優惠與補助的候選人之一，六大福利政見除規劃免費營養午餐外，也納入減輕門診與住院部分負擔，並提出針對早產兒家庭發給3萬元家庭照護津貼，盼降低年輕父母育兒壓力。

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蘇巧慧表示，過去10年在國會推動多項育兒政策，包括提高育兒津貼與托育補助，並爭取每胎10萬元補助金，皆源於親身經歷為人父母的階段，更能體會年輕家庭負擔沉重。因此，未來福利政見除照顧孩童，也兼顧長輩需求，期盼減輕「三明治世代」父母的壓力。

至於立法院長韓國瑜26日出席李四川舉辦的台灣紀錄片《超人再起》電影欣賞活動，談到過去高雄市長任內，稱時任副市長的李四川推動並發放100多萬張午餐券，借勢幫李四川站台。對此，蘇巧慧則回應，「寒暑假餐食券」政策確實自陳菊當任高雄市長任內推動，既然是各界認同的良善政策，就應一棒接一棒延續，對市民而言都是福氣。她強調，只要對民眾有益的政策，都希望能夠持續推動、共同來做。

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