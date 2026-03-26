京華城宣判》游智彬現身北院 朝賴清德看板丟水球警強勢勸離

游智彬在北院外丟水球。（記者王冠仁攝）

京華城弊案宣判，前台北市長柯文哲今天下午前往台北地院聽判，柯被判刑17年。對此，新黨副秘書長游智彬下午現身北院外，他在宣判後，竟準備自製的水球與總統賴清德看板，隨後拿起水球朝看板丟擲。警方上前制止，他居然破口大罵；為避免衝突發生，警方強勢將他勸離。

警方說，今天宣判前，游智彬就已經現身北院外，他拿著一個自製看板，看板上是賴清德身穿軍閥模樣的圖案，還貼上「司法霸凌」、「政治迫害」的字眼。

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今天下午3時許，游找來一名工作人員拿著看板，他則拿出預先準備的水球，在北院外小草聚集處，忽然拿出水球朝看板丟擲，還呼籲一旁群眾一起丟水球。

維安警方見狀，立刻上前制止，沒想到游忽然發飆，他對著維安警方大罵，甚至還說警方對他架拐子，大罵柯文哲今天如此就是有這類的警察，還批評警方今天大陣仗執法就是在博表現，罵到最後甚至還對警方大罵三字經。

警方為避免衝突升溫，隨即派出優勢警力將他帶離群眾區域，隨後將他勸離現場。

游智彬到場丟水球。（記者王冠仁攝）

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