勿忘告發人是他！柯文哲被判刑17年 網友狂賀：恭喜「勝訴」

台北市議員鍾小平2024年到台北地檢署告柯文哲、彭振聲圖利。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城弊案，今日被判刑17年、褫奪公權6年。不少網友想起，此案是由台北市議員鍾小平告發，紛紛在Threads上表示：「謝謝鍾小平。」律師黃帝穎在臉書發文中，也表示「恭喜國民黨議員鍾小平告發柯文哲一審勝訴。」

時間回到2024年5月2日，鍾小平前往台北地檢署告發柯文哲及前副市長彭振聲圖利，並當場表示，在法律上要告柯文哲，在政治上要送他3個字「髒東西」，怎麼可以送土地給人家。鍾小平當時還說，這是官商勾結，柯文哲起不起訴，關乎市民的權益。

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台北地院今天宣判，被告柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪部分，判刑13年；政治獻金公益侵占部分，判刑2年、3年6月；挪用眾望基金會資金涉背信部分，判刑2年6月。合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年。

結果一出爐，Threads網友紛紛留言：「17年出爐，鍾小平好會檢舉勿惹爆破士」、「恭喜鍾小平」、「謝謝鍾小平」、「吹哨者是鍾小平+游淑慧喔」、「判決出爐還是要提醒大家：這個鍋是鍾小平的」、「謝謝國民黨議員鍾小平的檢舉」。

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