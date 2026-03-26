柯文哲判17年是否影響新北藍白合？ 蘇巧慧回應了

柯文哲京華城弊案宣判，是否影響新北選情受矚，蘇巧慧對此回應。（資料照）

民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲涉入京華城收賄等弊案，經台北地方法院審理，今（26）日宣判柯文哲依違背職務收賄罪、公益侵占罪、背信罪等合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。柯案結果是否影響新北市等地方首長選舉「藍白合」受矚，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧被問及此事時回應，尊重司法，「相信選戰的主軸仍然會回到候選人個人有沒有領導新北市的能力」。

「對於司法案件的判決，我們的態度就是尊重司法。」蘇巧慧說，新北市長的責任是照顧市民，促進產業和就業，減輕市民各種負擔，所以新北市民是要選擇下一任具有領導力、決斷力、協調力和活力的市長，相信選戰的主軸仍然會回歸到參選人個人是否具備領導新北市的能力，是否有讓新北更新、更好的特質和能力。

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柯案結果是否影響新北市長、市議員選情？民進黨新北市人士分析直言，認為難以影響基本盤，柯案審判結果外界早有推論，認為司法不公的民眾黨支持者在近期民調中應早已表態，對於年底選情是否有決定性的影響尚言之過早，柯文哲也非新北市長選舉主角。

其次，「黃國昌本來參選到底的意志就令人懷疑」，民進黨新北市人士指出，民進黨本就預期新北選戰為一對一局面，宣判結果可能讓黃國昌繼續參選的意志更削弱，黃反而更能以顧及民眾黨整體發展、白營太陽只剩他等理由說服支持者理解他從新北市長選舉抽身、全國跑顧黨務、讓新北更好一起支持李四川。

至於藍白合時程，民進黨新北市人士認為，時程應是由國民黨編訂，而非民眾黨，柯案是否能提前藍白合進度，仍要看國民黨的盤算。

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