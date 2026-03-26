「政府不能無賴！」李四川感嘆42年公職：公教要承諾而非福利

國民黨新北市長參選人李四川出席「中華民國各級公教退休人員總會新春團拜」，他表示，公教要的是「承諾」而非「福利」。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川26日出席「中華民國各級公教退休人員總會新春團拜」，李四川感性表示，自己從雇員、技工一路做到14職等，42年歲月貢獻給國家，他直言，最痛心的不是退休金被砍，而是中央政府帶頭毀約、破壞「信賴保護原則」，他承諾未來若當選市長，定會帶著具體計畫前往行政院，為公教人員爭取應有的尊嚴與合理待遇。

李四川致詞時拋出數據警訊，指出目前光是台北市公務人員缺額就高達8000人，他直言，由於中央年金改革後福利大幅縮減，加上民間企業薪資競爭力強，導致基層如建管處等專業單位出現嚴重人才斷層。李四川自嘲，他在民間工作2年，年終獎金就比當副市長1年的薪水還多，他憂心若國考素質下滑、量能不足，未來政府的施政品質將面臨崩盤，這對國家長遠發展絕非好事。

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李四川針對中央人事總處近日提出的專業加薪計畫，表示「差得很遠」，他分享個人經驗指出，自己身為高職等退休，退休金仍從7萬多塊被砍到剩下5萬2000元，基層同仁的處境可想而知。李四川強調，公教人員爭取的從來不是「福利」，而是政府對公職同仁的「承諾」他重申「政府不能賴皮！信賴保護原則重於年金給多少錢」，信賴保護是法治國家的基石，政府絕不能失信於自己的員工。

除了待遇問題，李四川也對現行政治環境下公務員備受壓力感到不捨；公務員不僅要怕被指控圖利，還要面對議會動輒數萬件的索資壓力，尊嚴蕩然無存。李四川承諾，若未來回到新北市服務，他一定會成為同仁最強的後盾，不僅會特別照顧公務體系，更會代表地方向中央強力要求重新檢討待遇與退休制度，找回公務員應有的光榮感。

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