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    首頁 > 政治

    柯文哲一審判17年 王瑞德HIGH翻兌現承諾：下週帶太太出國慶祝

    2026/03/26 15:18 即時新聞／綜合報導
    柯文哲被重判17年。（記者塗建榮攝）

    柯文哲被重判17年。（記者塗建榮攝）

    台北地方法院昨宣判前台北市長、前民眾黨主席柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。對此，資深媒體人王瑞德表示，「柯文哲從救人葉克膜之父，淪為新台幣的奴隸，「白色最容易染黑、白賊的力量！」

    王瑞德26日於臉書下午1時39分發文指出，「若判10年以上，我馬上帶太太出國去玩！」

    待判決出來後，王瑞德下午2時許再度發文表示，台灣有正義！柯文哲判17年、褫奪公權6年，接著直呼「我兌現承諾！下星期帶太太出國慶祝，說到做到真男人！」

    王瑞德直言，「不該拿的錢絕對不能拿！短短十年，從救人葉克膜之父，淪為新台幣的奴隸！，跟財團一起拿著刀义吃人肉！因為清、所以白？因為貪、所以汚！白色最容易染黑、白賊的力量！」

    王瑞德向本報透露：「下星期出國，機票住宿已訂好！」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「正義總會遲到，但是ㄧ定會來！」、「自作自受，一切都是他自己造成的，無需可憐他也不必同情他，只能說活該！」、「這才一件案子，後面還有大戲，慢漫看吧」。

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