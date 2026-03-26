媒體人曝學者訪馬英九突被問「畢業沒？」料1下場恐讓藍營完蛋

圖為前總統馬英九2024年出席一場研討會。（資料照）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑人事風波延燒，其被控違反財政紀律，送請司法機關調查；然而，蕭回應，「馬前總統忘記了很多事」，引發外界揣測馬英九健康問題。媒體人羅旺哲透露，學者前幾個月拜訪馬時，突然被問「畢業了沒？」完全不合邏輯，擔心若被有心人士操縱，丟出更多黑料，2026年國民黨恐完蛋。

羅旺哲在政論節目《57爆新聞》提到，馬英九近期出現不少和過往不同的舉動，例如，去年適逢「馬習會」10週年，當時馬英九基金會曾辦一個論壇回顧，馬英九照理應該出席，最後卻以「身體出狀況」為由缺席，原定的致詞稿改以臉書發文。

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其次，今年是馬年，馬英九平時喜歡寫春聯，每年幾乎都會寫春聯，尤其今年選舉年，

照理應會找民意代表發送春聯，但結果比例非常少，「幾乎是零」。此外，羅旺哲也注意到馬英九的臉書貼文非常不尋常，最後一篇貼文停在1月7日，過年期間未發文，「這個很不像馬英九」，不像過往會跟著時事、時節PO文的作風。

甚至最近與幾位親近馬英九的學者聊天時，他們談到前幾個月去拜訪馬英九的時候，馬英九突然看著他說「你畢業了沒？」完全不合邏輯，懷疑可能出現「斷片」情形。羅旺哲表示，聽完後很擔心馬英九的狀況，認為如果馬英九身體狀況不好，身邊又出現「有心人」操縱，丟出更多黑料，「我直接預言2026年國民黨直接完蛋」。

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