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    首頁 > 政治

    蕭旭岑事件中國討論聲量飆高！他曝紅統派背後「實際不安」

    2026/03/25 18:50 即時新聞／綜合報導
    馬英九基金會前執行長蕭旭岑。（記者張嘉明攝）

    馬英九基金會前執行長蕭旭岑。（記者張嘉明攝）

    馬英九基金會爆「茶壺風暴」，國民黨副主席蕭旭岑（馬英九基金會前執行長）被指控破壞財政紀律「切割」，宛如宮廷戲鬥爭戲碼引發關注。粉專聲量看政治指出，事件的核心，牽動兩岸路線、對中關係、政治忠誠與對外訊號。「紅統聲量居高不下，可能意味著他們也有實際的不安。」

    聲量看政治今日發文表示，從十天的YT直播逐日線圖來看，最早快速拉高的其實是左岸（指中國）的直播聲量。代表蕭旭岑事件一開始，就很快被放進更大的中國敘事、兩岸敘事與統派政治解讀中。換句話說，這題一冒出來，就被當成有戰略價值的事件，不只是馬辦內部吵架而已。

    粉專表示，紅線先衝高，代表這題被快速吸進左岸最熟悉的操作場域，從聲量圖來看，紅色線在中段長時間維持高檔，代表事件的核心。這也說明了一件事，左岸勢力最在意的，是這個事件如何改變國民黨內部對中的溝通結構。若原本被視為穩定的傳聲帶、協調者、代言者出現震盪，整條路線可能出現重新洗牌。

    粉專指出，這波新聞後段最值得注意的，是整個故事開始從路線切割、權力鬥爭，轉向財政紀律、內部整頓。通常就表示掌權的一方，不想讓外界繼續往真正敏感的核心挖下去。

    粉專提到，這場風暴的真正本質，是國民黨內部誰有資格代表對中溝通管道，這才是整起事件背後真正的權力核心。也因此，這是整個國民黨體系內部，對中路線的管理問題爆開。當左岸很快關注這件事，國民黨後續又必須大規模滅火，就說明這條線早就不是隱性問題，是顯性的破口。

    粉專最後強調，蕭旭岑事件真正揭露的是，在台灣今天的政治現實裡，只要牽涉到左岸勢力、國民黨內部對中路線與舊權力核心，表面無論如何包裝，背後都是路線問題。說穿了，「你以為這是某個人的醜聞，其實是國民黨整套親中路線的政治秩序被攤在陽光下。」

    粉專曝光不同陣營近日對蕭旭岑事件的討論聲量。（取自聲量看政治粉專）

    粉專曝光不同陣營近日對蕭旭岑事件的討論聲量。（取自聲量看政治粉專）

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