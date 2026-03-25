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    首頁 > 政治

    李乾龍勸棄選回任黨副秘書長？謝衣鳯：不會退選換黨職

    2026/03/25 18:48 記者張聰秋／彰化報導
    有媒體報導，國民黨副主席兼秘書長李乾龍當面勸立委謝衣鳯棄選，謝衣鳯表示，她參與縣長初選不是為了家族利益，也不會以退出初選爭取任何黨中央職務。（資料照）

    有媒體報導，國民黨副主席兼秘書長李乾龍當面勸立委謝衣鳯棄選，謝衣鳯表示，她參與縣長初選不是為了家族利益，也不會以退出初選爭取任何黨中央職務。（資料照）

    國民黨彰化縣長提名人選遲遲未定，藍營整合卡關傳聞再起。有媒體今天報導，國民黨副主席兼秘書長李乾龍與組發會主委李哲華，本月16日曾南下拜會謝家，當面勸立委謝衣鳯棄選，甚至開出延攬回任黨副秘書長的可能性。

    不過，謝衣鳯表示，她參與縣長初選不是為了家族利益，也不會以退出初選爭取任何黨中央職務，盼中央若認為彰化仍有整合勝選機會，就應盡早提名、整合隊伍。

    報導還提到，李乾龍在談話中一度數落謝衣鳯的弟弟、彰化議長謝典霖行事作風不顧大局；對此，謝典霖回應，他並未在場，不清楚談話內容，無法評論。

    連月來，謝衣鳯不僅持續跑行程，其競選看板也已上架，不單縣內街頭、就連高速公路旁大型看板都已曝光，參選到底態度相當明確。

    民進黨彰化縣長參選人陳素月競總發言人、縣議員楊子賢則批評，國民黨遲遲無法完成提名，反映整合失靈，謝衣鳯身兼國民黨縣黨部主委，沒能力做好桶箍，更難帶領彰化縣政。他強調，陳素月會持續腳踏實地耕耘，做一個有能力、也有資格箍住彰化縣的縣長參選人。

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