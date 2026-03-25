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    首頁 > 政治

    才大讚李貞秀 館長鬼轉砲轟要她走人：妳不適任立委！

    2026/03/25 19:53 即時新聞／綜合報導
    「館長」陳之漢。（資料照）

    「館長」陳之漢。（資料照）

    民眾黨中配「立委」李貞秀23日爆料新竹市長高虹安拿了前主席柯文哲700萬，引發黨內譁然，連「館長」陳之漢都坐不住，跳出來開轟李貞秀，直言不適任的立委應該「知所進退」。諷刺的是，日前館長才邀請李貞秀上自己的直播，還在節目中大讚對方。

    李貞秀週一晚間突然在社群開直播，過程中意外爆猛料，宣稱她之前去聽柯案的庭訊，得知光是高虹安一個人就跟柯文哲拿了700萬，勁爆發言曝光掀外界熱議。雖然李貞秀隔天趕緊出面道歉，試圖滅火，但死忠小草們早就氣炸，紛紛要她「滾蛋」。

    館長昨晚在YT開直播時也痛批，李貞秀實在太不謹慎，竟然在柯文哲要被宣判前夕搞出這種事，民眾黨已經禁不起傷害，現在又被李貞秀捅一刀，這已經不是「遞刀子」，而是「送核彈」給民進黨。

    他宣稱，今天沒有人去怪李貞秀中國籍配偶的身分，就是因為認同才會有人幫忙講話，不管是同黨同志，還是國民黨的立委都在幫忙李貞秀，但李貞秀卻只顧著搶鋒頭。

    館長直言，如果要問李貞秀的優點在哪，他坦白說到現在都還看不出來，「後面等著幹這個位子的人多如牛毛！個人認為妳不適任這個位子，必須要再多磨練磨練，應該知所進退，把這個位子交給更好的人！」

    讓人覺得可笑的是，館長月初才邀請李貞秀上自己的直播節目「誰來Talk館」，節目上大讚李貞秀、替李貞秀遭民進黨政府「欺壓」打抱不平。

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