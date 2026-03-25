嘉義縣大林普發現金3千元 發放時間、地點一次看

大林鎮3月28、29日發放「樂活消費金」，鎮長許有疆展示特製的紅包。（大林鎮公所提供）

嘉義縣大林鎮公所編列8800萬元預算，3月28、29日分2天普發每名鎮民3000元「樂活消費金」，發放對象為去年12月31日前設籍及出生大林鎮，且今年1月22日仍在籍鎮民，預估約2萬9417人受惠。

大林鎮民表示，去年包括嘉義市、嘉義縣多個鄉鎮市陸續普發現金，鎮民都很期待，如今能領3000元，對家庭經濟不無小補。

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大林鎮長許有疆表示，因應極端氣候與全球供應鏈波動對地方經濟造成衝擊，政府有責任提供有效的經濟支持；去年12月，他提出「嘉義縣大林鎮韌性經濟方案鎮民樂活消費金自治條例」，獲得大林鎮民代表會全力支持通過，希望滿足鎮民生活基本需求，也提升大林面對突發事件的經濟韌性。

許有疆表示，為了讓3000元消費金產生更大經濟效益，公所配套推出「大林樂活消費購」活動，4月1日至5月31日，只要在大林鎮內特約商店消費滿百元，即可參加「週週抽、月月送」抽獎。

許有疆說，消費金總經費8800萬元，28日上午9點到下午4點，將發放大美、過溪、中坑、上林、中林、溝背、義和、內林、三角、三村、平林（1至23鄰）、西林等里16417份；29日上午9點到下午4點，發放東林里大糖里、吉林、平林（24至34鄰）、明華、明和、排路、西結、湖北、三和等里13000份。為確保領取過程順暢安全，公所全員出動，並協請警力支援維護，提醒鄉親依據通知單的日期與指定地點，攜帶通知單、身分證及印章領取。

許有疆說，28、29日無法領取的民眾，3月30日至4月10日可至里辦公室補領，或在4月13日至28日紙本或線上申請匯款領取，逾期未領者視同放棄。

大林鎮將普發3000元，發放對象於去年12月31日前設籍的鎮民。（大林鎮公所提供）

大林鎮公所設置領取點讓民眾領現金。（大林鎮公所提供）

3月29日的領取地點。（大林鎮公所提供）

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