政治人物不是選來崇拜！蔡英文︰從政是「把自己捐給更多的人」

台灣前總統蔡英文19日受邀回東吳大學開講。（圖擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen﻿」臉書粉專）

前總統蔡英文上周四（3月19日）受邀回東吳大學開講，與學生暢談自己執政期間的各種經驗談，並在活動結束後，陸續透過社群媒體分享當天的演講內容。蔡英文今（24）日持續在社群分享，她在東吳演講期間，透露自己對「從政」、「政治人物」所抱持的想法，內容迅速引發網友熱烈討論。

蔡英文今日晚間在IG、Threads發布一段影片，她在東吳校園演講期間，向現場學生強調所謂的政治人物「不是選來崇拜的，是選來替我們做事的」，並進一步指出，當自己是政治人物的時候，就要做好替社會大眾或一個群體做事且為此「無怨無悔」的準備。

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蔡英文表示，政治人物必須要面對很多的情緒，最糟糕的情況就是「抱怨」，「如果嫌事情多，那你為什麼還要來選舉做政治人物？」、「別人的情緒已經很多了，再加上你的情緒，那事情就無解了，所以『保持冷靜』情緒管理要非常的好」。

蔡英文坦言，從政是一條「苦行僧的路」，但是這一條路的受益者，是這個國家、這個社會，雖然這樣形容政治有些殘忍，不過她認為這就是現實。影片最後，蔡英文直言她認為從事政治這件事的意義，「不就是要把自己捐給更多的人嗎？」

大批網友則湧入留言區表示，「高超的政治價值觀」、「真正的政治人物典範」、「絕對是ㄅ級分的小英」、「反觀某個山寨蔣渭水先生的黨」、「但你做的每一件事都讓人崇拜」、「背景是BTS Swim！小英你太會了！」、「少在那邊，我沒崇拜過你，我是愛你」」、「某個快要吃雞鴨飯的，小英的話要聽啊」、「論退休總統的格局，蔡英文完全輾壓馬英九」、「小英總統，我們不是崇拜妳，而是真心喜歡妳」。

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