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    首頁 > 政治

    吳思瑤子弟兵新莊區初選出線 吳奕萱：盼民進黨新北隊4席全上

    2026/03/24 21:01 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市新莊區市議員初選參選人吳奕萱順利出線，她感謝每1份支持，並希望新莊民進黨新北隊4席全上。（圖由吳奕萱提供）

    民進黨新北市新莊區市議員初選參選人吳奕萱順利出線，她感謝每1份支持，並希望新莊民進黨新北隊4席全上。（圖由吳奕萱提供）

    民進黨新北市議員第3選區（新莊區）初選民調，5搶4含女性保障1席，結果今（24）日出爐，新人陳岱吟、吳奕萱分別位居第一、第二，其後依序為現任市議員林秉宥、翁震州，4人出線；吳奕萱表示，初選順利過關，謝謝，真心的感謝每1份支持，距離大選還有249天，這是一場硬仗，希望新莊民進黨新北隊4席全上，「新莊民主+1」。

    根據民進黨中央黨部今天公布的民調結果，前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟以0.2641拿下第一，吳思瑤子弟兵吳奕萱以0.2120居次，其後依序為林秉宥0.1856、翁震州0.1847；前議員陳科名辦公室主任翁昭仁以0.1536排名第五，未通過初選門檻。

    吳奕萱表示，投入選戰第1天，她的參選宣言就是為民進黨在新北開拓新的1席，初選過關，她會繼續保持這個信念，繼續拚命，如同過去10年在國會議會的拚搏、如同初選以來的用盡全力，去爭取更大的社會支持。

    她也請大家繼續為民進黨新北市長參選人蘇巧慧、她、陳岱吟、林秉宥、翁震州一起加油打氣、宣傳拉票，盼翻轉新北市府及議會，讓新莊4席都順利當選。

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