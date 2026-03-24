選情初探》頭份市長連4屆無黨籍 曾玟學參選動向牽動大局

無黨籍苗栗縣議員曾玟學。（資料照）

苗栗縣頭份市受惠竹科發展等條件帶動，都市化加速，吸引青壯移居，人口冠全縣。隨著人口結構改變，選民自主性提高，尤其近4屆首長皆為無黨籍，以非過去的國民黨囊中物。現任頭份市長羅雪珠連任屆滿，下屆市長參選人，藍綠陣營皆尚未確定，但無黨籍縣議員曾玟學的動向備受關注，牽動大局。

頭份改制為市之前，頭份鎮長幾乎由國民黨掌握，但自2009年由徐定禎當選鎮長並連任，到接續迄今的羅雪珠，近4屆都是無黨籍。2人在其中3次選舉更與國民黨候選人交鋒，賞給國民黨3連敗，顯示頭份都市化發展下，青壯移入、人口結構改變，選民更重視候選人個人條件與能力，國民黨光環不再。

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尤其，頭份人口逾10萬，是全縣第一大票倉，市長選舉也牽動縣長選情，地方政壇普遍關注無黨籍縣議員曾玟學的動向。曾玟學於本屆議員選舉中，在頭份市即獲得超過1萬票支持；本屆立委選舉對上國民黨立委邱鎮軍，雖未能勝出，但在藍營全力動員下，曾在頭份得票仍高於對手近3000票，顯示其地方實力。

國民黨也將曾玟學視為假想敵，辦理黨內內參民調。民調結果，由副議長張淑芬勝出，但張與黨之間的默契，似乎僅尚在「郎有情」階段，而最早表態要參選的議員徐功凡仍堅持走自己的路，讓黨內氣氛尷尬，有待黨中央磋商協調。

民進黨部分，苗栗縣黨部將頭份市長提名作業暫緩、保留彈性，也被外界解讀可能為曾玟學預留空間。不過綠營與曾玟學本人目前皆未正面表態，仍有待觀察。

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