賴瑞隆評論柯志恩政見 陳菁徽批「酸葡萄心理」

立委陳菁徽。（資料照，陳菁徽辦公室提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩發表政見，遭民進黨高雄市長賴瑞隆質疑很多是陳其邁市長已在推動，甚至自己先前已提過!國民黨立委陳菁徽認為賴瑞隆是「酸葡萄心理」發作。

陳菁徽指出，柯志恩今天向高雄市民報告市政願景政見，結果長期失去存在感的民進黨高雄市長參選人賴瑞隆終於等到機會，就像之前躲在電梯口找柯志恩吵架，才能確保自己被看見，這次也毫不意外，酸葡萄心理發作，說柯志恩的政策跟自己的政策很像。

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她表示，好的市政願景，民進黨提出就是好棒棒!國民黨提出就是跟自己重疊?提醒賴瑞隆真的不要太往自己臉上貼金，怎麼不勇敢的說民進黨賴清德總統現在要推動的能源政策，也是跟國民黨長期主張的很像呢？賴清德總統要返核家園的政策主張，就是跟在國民黨屁股後面。

她說，隨AI帶動科技產業快速發展，台灣電力需求越來越高，高雄近年來更是有許多科技廠商進駐，大家也都持續表達電力短缺的擔憂與疑慮；若照賴瑞隆標準與邏輯，民進黨如不想跟在國民黨後面，可大聲跟賴清德說拒絕核電重啟，把搖搖欲倒的反核神主牌扶正，繼續堅定反核。

然後也大方自信地跟高雄的鄉親以及產業界喊話，賴瑞隆反對核能，支持用愛發電，民眾、產業請放心。

陳菁徽再問，賴瑞隆支持高雄老舊的興達電廠機組再延役10年嗎？要讓高雄人繼續用肺發電，來成全民進黨非核家園嗎？

陳菁徽強調，很期待柯志恩繼續推出高雄好政見，這柯不一樣，國民黨有志一同，一定翻轉高雄！

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