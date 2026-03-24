柯志恩公布高雄38變政見 賴瑞隆：諸多內容陳其邁市長已推動

柯志恩公布高雄38變政見，賴瑞隆質疑諸多內容陳其邁市長已在推動。（記者王榮祥翻攝）

針對國民黨高雄市長參選人柯志恩今發表高雄38變政見。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆指出，樂見柯委員終於提政見，但諸多內容是陳其邁市長已推動的。

賴瑞隆說，任何為高雄擘劃願景、讓市民檢驗的行動，都是民主政治正向的一步，樂見柯委員近2年以來終於提出政見，但諸多內容是陳其邁市長已在推動，其中也有許多是過去自己政見會議提出的。

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然而市民更在意的不只是說了什麼，而是過去做了什麼、未來做不做得到？他質疑柯志恩身為立委，過去在立法院卻多次阻擋軍購、杯葛總預算，甚至對高雄有利的財劃法修正也採取保留甚至反對態度，這些都是具體紀錄，市民都看在眼裡。

賴瑞隆提醒，如果一邊提出建設願景，另一邊卻在國會擋下支持城市發展與國家安全的預算與法案，這樣的落差，很難說服市民相信其執行力與誠信。

他同時強調自己態度很清楚，就是一步一腳印務實的為高雄擘劃發展方向，過去半年已提出12場市政願景，內容涵蓋大高雄的整體均衡發展、產業、交通、社福、觀光等各面向，未來將以此為基礎，並與初選期間提出政見的同志合作，持續共同提出對高雄長期發展及下一階段城市未來的整體擘劃。

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